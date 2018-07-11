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Названа максимально возможная пенсия
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Россиянам назвали максимально возможную пенсию 

Рамблер 19 часов назад
Повышение пенсионного возраста позволит обеспечить страховую пенсию в размере 40% от среднего заработка — максимально чуть более 30 тысяч рублей. Об этом, как передает «Интерфакс», рассказал заместитель министра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов.
По словам Пудова, «потолком» для расчета пенсий будет предельная величина базы для начисления страховых взносов — 1 021 000 рублей в год, что соответствует ежемесячной зарплате работника около 85 тысяч рублей. При такой зарплате максимально возможная страховая пенсия по старости — 40% от заработка — должна составить около 34 тысяч рублей.
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Пудов объяснил, что для расчета пенсий берется средний заработок за все годы.
В среднем по стране ежемесячная зарплата равняется 40 тысячам рублей, при такой зарплате пенсия составит 16 тысяч рублей.
14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст.
Повышение начнется с 2019 года и постепенно достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. По словам председателя кабмина, пенсионная реформа позволит увеличивать пенсионные выплаты ежегодно на 1 тысячу рублей.
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