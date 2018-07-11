Псковская область заняла 76 место в России по размеру заработной платы 

РИА «Рейтинг», входящий в медиахолдинг «Россия сегодня», представил рейтинг регионов по величине номинальных заработных плат и их динамике. В соотвествии с данными на 1 мая, Псковская область занимает 76 место среди регионов России, по размеру средней номинальной заработной платы: она составляет 25 162 рубля. Ниже Псковской области располагаются только Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Алтайский край, Чечня, Мордовия, Ивановская и Тамбовская области. На последнем месте — Дагестан: там средняя зарплата составила 23 163 рубля. Отметим, первые три места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (97 276 рублей), Чукотский автономный округ (96 003 рубля) и Москва (81 321 рубль). В рейтинге по темпам роста зарплаты Псковская область заняла 19 место: по данным РИА «Рейтинг», рост зарплат за первые четыре месяца 2018 года по сравнению с четырьмя месяцами 2017 года составил 11,9 процента. Наибольшая динамика роста — в Ингушетии, она составила 15,6 процента. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»