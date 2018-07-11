Ещё
Псковская область заняла 76 место в России по размеру заработной платы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Псковская область заняла 76 место в России по размеру заработной платы 

Псковская губерния 22 часа назад
РИА «Рейтинг», входящий в медиахолдинг «Россия сегодня», представил рейтинг регионов по величине номинальных заработных плат и их динамике. В соотвествии с данными на 1 мая, Псковская область занимает 76 место среди регионов России, по размеру средней номинальной заработной платы: она составляет 25 162 рубля. Ниже Псковской области располагаются только Ингушетия, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Алтайский край, Чечня, Мордовия, Ивановская и Тамбовская области. На последнем месте — Дагестан: там средняя зарплата составила 23 163 рубля. Отметим, первые три места заняли Ямало-Ненецкий автономный округ (97 276 рублей), Чукотский автономный округ (96 003 рубля) и Москва (81 321 рубль). В рейтинге по темпам роста зарплаты Псковская область заняла 19 место: по данным РИА «Рейтинг», рост зарплат за первые четыре месяца 2018 года по сравнению с четырьмя месяцами 2017 года составил 11,9 процента. Наибольшая динамика роста — в Ингушетии, она составила 15,6 процента. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»
Псковская губерния: последние новости
Дедовичский предприниматель накопил 93 миллиона долгов и ушёл на пенсию Администрация области не выполняет чёткого перечисления компенсационных выплат образовательным учреждениям - Псковский облсовпроф Псковские фотографии Николая II покажут на выставке к 100-летию гибели императора и его семьи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС133
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня6
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки90
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками31
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение