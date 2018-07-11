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Ждущих пенсии россиян назвали «тупыми лузерами»
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Известный дизайнер назвала ждущих пенсии россиян «тупыми лузерами» 

Деловая газета «Взгляд» 20 часов назад
Дизайнер Яна Недзвецкая прокомментировала в соцсетях изменение пенсионной системы в России.
≥≥ Объявлен размер пенсии неработающих пенсионеров
«Все жалуются на пенсионную реформу, и постоянно продают и покупают билеты на ЧМ от 70 тыс. до 500 тыс. рублей за билет. Пазл сильно не складывается у меня в голове», — написала Яна Недзвецкая в своем Facebook.
Один из пользователей спросил ее, как связано изменение пенсионной системы с продажами билетов на ЧМ-2018. Недзвецкая ответила, что не верит в недовольство россиян нововведениями в пенсионной сфере.
«Я как Станиславский — не верю в эти сопли. Вижу совсем иное в сетях и на улицах городов. Спуститься вниз на парковку в любом городе России, самом маленьком, и посмотреть процент иномарок. Все. И только совсем тупые лузеры надеются на госпенсию», — пояснила дизайнер.
По ее словам, россияне «зарабатывают до хрена, но на старость никто ничего не откладывает».
Недзвецкая также сообщила, что ее мама «работала с огромным удовольствием до 75 лет» и «рыдала, когда ее отправили на пенсию».
Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала смысл пенсионного законопроекта.
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