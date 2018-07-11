Сезонную работу смогут найти даже бухгалтеры и руководители предприятий

Как правило, сезонная работа предусматривает занятость на полный день, однако есть места и для тех, кто хочет еще и отдохнуть. Такие варианты в основном есть в гостинично-туристической сфере. Например, аниматоры, спортивные инструкторы. Зарплата варьируется в зависимости от региона, работодателя и количества рабочих часов, но в среднем сезонные работники в сфере туризма зарабатывают 36,5 тысячи рублей в месяц, в сфере торговле — 34,1 тысячи, в общепите — 31,35 тысячи, в строительстве — 38, 25 тысячи.

По словам юриста Павла Иванова, трудовой договор с сезонными работниками заключается чаще всего на срок до шести месяцев. Но работодатель может уволить и раньше, уведомив работника за семь дней. Существуют возрастные ограничения для людей, которые могут привлекаться к сезонным работам. Если это касается подростков, то не моложе 14 лет и то при письменном согласии родителей или органов опеки. Плюс работодатель должен строго следить, чтобы молодые люди не работали более 24 часов в неделю. Если им 16-18 лет, то 35 часов в неделю.

Как подчеркивает советник гендиректора Института труда Минтруда РФ Николай Волгин, на сезонные работы охотно идут не только школьники и студенты, но и люди среднего возраста, и пенсионеры.

Одной из особенностей нынешнего летнего сезона стали временные работы на объектах чемпионата мира по футболу и во всех сервисах, связанных с его обслуживанием. Самыми востребованными стали охранники на спортивных объектах. По статистике портала «Хед Хантер», больше всего временные охранники могли заработать в Волгограде (более 64 тысяч рублей в месяц). На втором месте Ростов-на-Дону (около 58 тысяч), на третьем — Москва (54 тысячи).

Екатеринбурге наибольшее количество предложений — в сфере гостеприимства. Особенно востребованы официанты. Некоторые работодатели утверждают, что на обслуживании посетителей баров и кафе можно заработать до 40 тысяч рублей. Более реальные расчеты — тысяча рублей в день. Но крутиться придется, как белка в колесе: с полудня до десяти вечера обслуживать десять столиков.

В Волгограде этим летом в четыре раза вырос спрос на поваров, но средний заработок их упал в три раза, до 20 тысяч. Зато повара-кассиры на «Волгоград-арене» во время матчей зарабатывали по 1800-2000 рублей в день. Плюс бесплатное питание. Появилась в городе дополнительная потребность и в уборщиках. Но средняя ставка по Волгограду лишь чуть более 19 тысяч рублей в месяц. Для сравнения: в Северной столице за такую же работу могут предложат более 40 тысяч.

Летние сезонные заработки колеблются в регионах от 18 тысяч до 100 тысяч рублей в месяц

В городском Центре занятости населения Саранска «РГ» рассказали, что самый распространенный вариант, которые здесь предлагают желающим найти работу на лето, это устроиться на местный консервный завод. Там нужны сортировщики и упаковщики зеленого горошка. Заработать здесь можно от 15 тысяч рублей в месяц.

Набирают сотрудников и в городские парки. Зарплата электромонтера в парке тоже начинается от 15 тысяч рублей. Есть места для желающих трудоустроиться уборщиком и контролером билетов. Зарплата — 12 и 15 тысяч рублей.

Можно поработать летом и за пределами города: на клубничных плантациях и в садах. В отделе кадров агропредприятий рассказали, что оплата труда сборщиков урожая сдельно-премиальная: минимальный размер оплаты труда плюс премия, если работник выполнит норму.

Варианты сезонного трудоустройства, которые предлагают на местных интернет-ресурсах, также не сулят особо высоких заработков.

Пригородное тепличное предприятие набирает продавцов в овощные павильоны с оплатой 1000 рублей за смену. От 17 тысяч рублей обещают платить продавцам мороженого.

До 18 тысяч рублей в месяц можно заработать промоутером при занятости три часа в день. Максимальный уровень доходов — до 40 тысяч рублей — обещают мастеру по укладке тротуарной плитки.

В Волгограде из главных сезонных предложений выделяются вакансии машиниста автовышки и автогидроподъемника, который на стройках города может заработать до 30 тысяч в месяц. В Екатеринбурге есть довольно приличные по оплате вакансии сиделок с детьми: родители готовы платить за это до 45 тысяч рублей в месяц. В Самаре средний уровень оплаты труда по открытым сезонным вакансиям — немногим более 16 тысяч рублей в месяц. Максимальная зарплата — 40 тысяч рублей. Такие деньги предлагают трактористам.

Ростовская региональная служба занятости населения предлагает довольно много сезонных вакансий для подсобных рабочих, разнорабочих, кухонных рабочих и рабочих сельскохозяйственного производства с зарплатами от 11 до 20 тысяч рублей. Примерно столько же предлагается водителям, горничным, барменам, официантам и поварам. А вот сезонному дворнику или оператору котельной не стоит надеяться на сумму более 11-12 тысяч рублей в месяц.

Студентов могут заинтересовать вакансии вожатых и воспитателей с зарплатами от 11 до 15 тысяч рублей или проводников — 18-28 тысяч). Овощевод на Дону сможет заработать от 11 до 14 тысяч рублей, садовник — до 18 тысяч, а мастер по обработке рыбы — до 15 тысяч.

И что удивительно! Работу на летнее время может найти бухгалтер, правда, всего на 18 тысяч рублей. И даже директор, начальник или управляющий, если их устроит зарплата в 27 тысяч рублей в месяц. Но с такими вакансиями надо быть осторожными. И хорошо проверить фирму, которая вас нанимает. Не «Рога и копыта» ли это?

Другое дело — комбайнеры, здесь все на виду. Они признаны самыми высокооплачиваемыми «сезонниками», их заработок доходит до 100 тысяч рублей.