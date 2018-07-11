Депутаты запросили позицию правительства о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам 

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов ждёт официальный ответ от правительства с позицией о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.
«Мы официально обратились в правительство, официального ответа пока не получили. Предполагаемые мнения не нужны, — сказал первый зампредседателя комитета Михаил Тарасенко («Единая Россия»). — Председатель правительства Дмитрий Медведев на пленарном заседании Госдумы сказал, что вопрос индексации пенсии работающим пенсионерам — вопрос, который может быть решён».
Решение отправить обращение на имя Дмитрия Медведева с просьбой рассмотреть вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам парламентарии приняли на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 16 мая. С необходимостью такого шага согласились представители всех думских фракций.
11 июля на заседании комитета парламентариям пришлось отложить рассмотрение альтернативных законопроектов о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам по причине того, что официальный ответ кабмина на их запрос пока не получен.