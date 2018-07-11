Депутаты запросили позицию правительства о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов ждёт официальный ответ от правительства с позицией о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам.

Решение отправить обращение на имя Дмитрия Медведева с просьбой рассмотреть вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам парламентарии приняли на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 16 мая. С необходимостью такого шага согласились представители всех думских фракций.

11 июля на заседании комитета парламентариям пришлось отложить рассмотрение альтернативных законопроектов о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам по причине того, что официальный ответ кабмина на их запрос пока не получен.