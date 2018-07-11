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Россияне высказались об инициативе ФНС
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Россияне высказались об инициативе ФНС 

Рамблер 11 июля 2018
Респонденты, принявшие участие в опросе аналитической службы Рамблера, прокомментировали предложение Федеральной налоговой службы (ФНС) предоставить ей право требовать у банков данные о счетах россиян вне налоговых проверок.
88% опрошенных выступили против этой идеи. Поддержали инициативу службы 9% респондентов, остальные затруднились с ответом. Всего в опросе приняли участие 10743 человека.
В ФНС рассчитывают, что нововведение позволит службе бороться с незаконной предпринимательской деятельностью и выявлять неплательщиков НДФЛ. Сейчас налоговики могут получать информацию о счетах граждан только в ходе выездной и камеральной налоговых проверок. Камеральную проверку проводят после подачи декларации 3-НДФЛ для подтверждения данных. Выездные проверки в отношении не юрлиц проводятся очень редко.
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