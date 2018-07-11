Россияне высказались об инициативе ФНС

Респонденты, принявшие участие в опросе аналитической службы Рамблера, прокомментировали предложение Федеральной налоговой службы (ФНС) предоставить ей право требовать у банков данные о счетах россиян вне налоговых проверок.

88% опрошенных выступили против этой идеи. Поддержали инициативу службы 9% респондентов, остальные затруднились с ответом. Всего в опросе приняли участие 10743 человека.

В ФНС рассчитывают, что нововведение позволит службе бороться с незаконной предпринимательской деятельностью и выявлять неплательщиков НДФЛ. Сейчас налоговики могут получать информацию о счетах граждан только в ходе выездной и камеральной налоговых проверок. Камеральную проверку проводят после подачи декларации 3-НДФЛ для подтверждения данных. Выездные проверки в отношении не юрлиц проводятся очень редко.