Краснодарский край готов к вводу курортного сбора

По заявлению властей края, средства от курортного сбора пойдут на строительство и улучшение инфраструктуры региона. Однако игроки частного сектора отмечают трудности в реализации сбора, сообщается в РИА Новости.

Анапа, С понедельника эксперимент затронет такие курорты, как Сочи Геленджик и другие. Обязательная для уплаты сумма составит 10 рублей в сутки с человека. Закон освобождает от курортного сбора жителей региона и граждан, имеющих льготы.

Владельцы отелей, пансионатов и квартир должны считать отдыхающих и отдавать собранные деньги в краевой бюджет. До конца этого года власти планируют собрать более 50 миллионов рублей. Уклоняющиеся от передачи средств гостиницы будут штрафовать на сумму до 15 тысяч рублей, туристов-неплательщиков — до 2 тысяч.