PayPal признала смерть нарушением правил

Платежная система PayPal признала смерть британки нарушением условий контракта и потребовала от нее выплатить штраф. Об этом сообщает BBC.

Линдси Дердл скончалась от рака в возрасте 37 лет два месяца назад, а три недели спустя на ее имя пришло письмо от PayPal с требованием выплатить компании 3,2 тысячи фунтов стерлингов, то есть более 260 тысяч рублей по сегодняшнему курсу, за нарушение контракта.

Вдовец Ховард Дердл сообщил в PayPal о смерти супруги, однако в ответ получил письмо, в котором ее кончина и была названа нарушением. Также Дердл получил угрозу обращения в суд.

Однако после того как история Дердлов получила огласку, в PayPal извинились перед вдовцом за «стресс», который он мог испытать в результате системного сбоя или человеческой ошибки, и списали с его жены «штраф за смерть».