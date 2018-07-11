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PayPal признала смерть нарушением правил
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PayPal признала смерть нарушением правил 

Рамблер 20 минут назад
Фото: Howard Durdle
Платежная система PayPal признала смерть британки нарушением условий контракта и потребовала от нее выплатить штраф. Об этом сообщает BBC.
Линдси Дердл скончалась от рака в возрасте 37 лет два месяца назад, а три недели спустя на ее имя пришло письмо от PayPal с требованием выплатить компании 3,2 тысячи фунтов стерлингов, то есть более 260 тысяч рублей по сегодняшнему курсу, за нарушение контракта.
Вдовец Ховард Дердл сообщил в PayPal о смерти супруги, однако в ответ получил письмо, в котором ее кончина и была названа нарушением. Также Дердл получил угрозу обращения в суд.
Однако после того как история Дердлов получила огласку, в PayPal извинились перед вдовцом за «стресс», который он мог испытать в результате системного сбоя или человеческой ошибки, и списали с его жены «штраф за смерть».
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