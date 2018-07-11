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Предприятия Сургута жалуются на нехватку сотрудников
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Предприятия Сургута жалуются на нехватку сотрудников 

АиФ Югра 11 июля 2018
Фото: АиФ Югра
Более 80% работодателей Сургута испытывают проблемы при поиске нового сотрудника. Такие данные приводит социологическая служба портала Зарплата.ру по результатам опроса 320 городских фирм.
Большинство опрошенных считают одной из главных причин кадрового кризиса эту низкую зарплату. 48 процентов ссылаются на низкий престиж профессий в определенных сферах. Остальными причинами, по мнению работадателей, оказались демографический кризис (21%), устаревшая система образования (31%) и приход на рынок труда представителей поколения Z (13%), передает ugra-news.ru.
Почти половина опрошенных видят решение проблемы в самостоятельном обучении сотрудников. Восемь процентов респондентов считают, что для привлечения новых кадров нужно повышать зарплату а 5% готовы искать специалистов зарубежом. Треть работодателей пока не знают, как можно решить кадровый кризис, а ещё восемь процентов уверены, что он им просто не грозит. Как отмечает служба портала, сейчас в Югре около 15 тысяч вакансий, и это более чем в три раза превышает число безработных — 4360.
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