Деньги россиян возьмут под тотальный контроль 

Федеральная налоговая служба хочет получить возможность доступа к банковским счетам физических лиц в любое время, пишет газета «Коммерсантъ». Сейчас сделать это можно только в рамках проверок. Налоговики уверены, что нововведение поможет бороться с незаконной предпринимательской деятельностью. Для этого придется внести необходимые правки в Налоговый кодекс. Инициатива уже направлена на рассмотрение в Минфин. В конце мая министр труда Максим Топилин рассказал, что его ведомство собирается получить доступ к данным о доходах россиян, чтобы выявлять самозанятых и заставлять их платить страховые взносы.