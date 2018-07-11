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Деньги россиян возьмут под тотальный контроль
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Деньги россиян возьмут под тотальный контроль 

Авторадио 11 июля 2018
Федеральная налоговая служба хочет получить возможность доступа к банковским счетам физических лиц в любое время, пишет газета «Коммерсантъ». Сейчас сделать это можно только в рамках проверок. Налоговики уверены, что нововведение поможет бороться с незаконной предпринимательской деятельностью. Для этого придется внести необходимые правки в Налоговый кодекс. Инициатива уже направлена на рассмотрение в Минфин. В конце мая министр труда Максим Топилин рассказал, что его ведомство собирается получить доступ к данным о доходах россиян, чтобы выявлять самозанятых и заставлять их платить страховые взносы.
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