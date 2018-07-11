Ещё
Россияне помешали ипотеке дешеветь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне помешали ипотеке дешеветь 

dom.lenta.ru 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Снижению ставок по кредитам на жилье препятствует выход граждан из депозитов. Такое мнение высказал вице-президент банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин, сообщает портал BN.ru.
По словам эксперта, россияне все чаще предпочитают хранению денег в банках другие инвестиционные инструменты, и потому возможности уменьшения стоимости фондирования (денежных ресурсов, используемых банком для обеспечения своей деятельности, в том числе для выдачи ипотеки), практически исчерпаны. Из-за этого потенциал уменьшения ипотечных ставок заметно сократился.
Таким образом, указал Ермолин, уровень ставок по жилищным кредитам, как и возможность его снижения, все в большей степени зависят от ключевой ставки Центробанка.
Ранее был обозначен предел удешевления ипотеки: по мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, проводимая банком политика по снижению темпов инфляции приведет к тому, что ипотечные ставки стабилизируются на уровне семи-восьми процентов. Во втором квартале 2018-го о снижении ставок по кредитам на жилье заявили многие российские банки.
dom.lenta.ru: последние новости
Получить ипотеку в России стало проще Сибиряки провозгласили себя гражданами СССР и освободились от оплаты ЖКХ В России изменятся правила выдачи льготной ипотеки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты планы Запада по войне в Крыму91
Центр Киева блокирован машинами61
Россия ответит Греции на высылку дипломатов81
Налоговики захотели контролировать счета россиян236
Путин и Трамп «обрушат» доллар6
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Другое
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
01:12:47
Пугачева назвала Галкина «старичком»
Шоу-бизнес
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
03:42
«Северный поток» остановят через неделю
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение