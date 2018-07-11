Россияне помешали ипотеке дешеветь

Снижению ставок по кредитам на жилье препятствует выход граждан из депозитов. Такое мнение высказал вице-президент банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин, сообщает портал BN.ru.

По словам эксперта, россияне все чаще предпочитают хранению денег в банках другие инвестиционные инструменты, и потому возможности уменьшения стоимости фондирования (денежных ресурсов, используемых банком для обеспечения своей деятельности, в том числе для выдачи ипотеки), практически исчерпаны. Из-за этого потенциал уменьшения ипотечных ставок заметно сократился.

Таким образом, указал Ермолин, уровень ставок по жилищным кредитам, как и возможность его снижения, все в большей степени зависят от ключевой ставки Центробанка