Россияне помешали ипотеке дешеветь 

Снижению ставок по кредитам на жилье препятствует выход граждан из депозитов. Такое мнение высказал вице-президент банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин, сообщает портал BN.ru.
По словам эксперта, россияне все чаще предпочитают хранению денег в банках другие инвестиционные инструменты, и потому возможности уменьшения стоимости фондирования (денежных ресурсов, используемых банком для обеспечения своей деятельности, в том числе для выдачи ипотеки), практически исчерпаны. Из-за этого потенциал уменьшения ипотечных ставок заметно сократился.
Таким образом, указал Ермолин, уровень ставок по жилищным кредитам, как и возможность его снижения, все в большей степени зависят от ключевой ставки Центробанка.
Ранее был обозначен предел удешевления ипотеки: по мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, проводимая банком политика по снижению темпов инфляции приведет к тому, что ипотечные ставки стабилизируются на уровне семи-восьми процентов. Во втором квартале 2018-го о снижении ставок по кредитам на жилье заявили многие российские банки.