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В отмене роуминга нашли минусы
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В отмене роуминга нашли минусы 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Опрошенные «Московским комсомольцем» эксперты считают, что мобильные операторы попытаются компенсировать потери от отмены национального роуминга, подняв тарифы.
Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталия Мильчакова заявила газете, что внутренний роуминг, скорее всего, приносил операторам три-пять процентов выручки. По ее словам, компании уже начали компенсировать финансовые потери, предлагая «вроде бы выгодные опции» для звонков в роуминге, но при этом поднимая стоимость SMS и интернета.
Член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при Госдуме Никита Куликов напомнил, что из-за вступившего в силу «пакета Яровой» операторам придется потратить деньги на покупку дополнительного оборудования. Снижение доходности они попытаются компенсировать на услугах.
Десятого июля Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене национального роуминга. В документе говорится, что звонки внутри страны должны оплачиваться «по единому тарифу независимо от места нахождения в пределах территории РФ».
Документ был внесен на рассмотрение Думы в июне 2017 года депутатами «Справедливой России». В июле того же года ФАС потребовала от операторов отменить внутрироссийский роуминг и подготовить линейки тарифов без него.
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