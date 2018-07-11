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Как пенсионная реформа скажется на доходах россиян
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Райффайзенбанк оценил влияние пенсионной реформы на доходы населения 

Rambler News Service 11 июля 2018
Фото: ТАСС
Райффайзенбанк опубликовал исследование, в котором экономисты оценили влияние повышения пенсионного возраста в России на доходы населения страны.
Банк представил оптимистичный и пессимистичный сценарии. Оба сценария сравниваются с ситуацией, в которой реформа бы не проводилась.
«В оптимистичном сценарии вышедшие на рынок труда в результате реформы и нашедшие работу получают такую же зарплату, как работающие сейчас пенсионеры. При этом всем пенсионерам (работающим и неработающим) пенсия индексируется выше инфляции. Такой сценарий, на наш взгляд, трудно реализуем и, скорее, является ''верхней границей'' оценки эффекта», — отмечается в исследовании.
Экономисты отмечают, что, согласно такому сценарию, прямой эффект реформы для ВВП и доходов населения будет в целом близок к нулю. При этом, однако, произойдет перераспределение доходов между разными группами населения — доходы тех, кто сможет найти работу, как минимум, останутся стабильными (или даже возрастут), однако те, кто не сможет найти работу, потеряют в доходах, став безработными.
«В пессимистичном сценарии вышедшие на рынок труда могут рассчитывать на зарплату по уровню, близкую к пенсии (для мужчин 20 тыс. руб. /мес., для женщин 14 тыс. руб. /мес.), и пенсия индексируется выше инфляции только неработающим пенсионерам», — отмечают экономисты.
В обоих сценариях банк заложил нулевой рост зарплат. Кроме того, Райффайзенбанк отмечает, что он не просчитывал возможный позитивный/негативный эффект на экономику от госрасходов, на которые могут пойти сэкономленные на пенсиях деньги. В расчетах также не учитывались косвенные эффекты на рынке труда.
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