Как пенсионная реформа скажется на доходах россиян

Райффайзенбанк оценил влияние пенсионной реформы на доходы населения

Райффайзенбанк опубликовал исследование, в котором экономисты оценили влияние повышения пенсионного возраста в России на доходы населения страны.

Банк представил оптимистичный и пессимистичный сценарии. Оба сценария сравниваются с ситуацией, в которой реформа бы не проводилась.

«В оптимистичном сценарии вышедшие на рынок труда в результате реформы и нашедшие работу получают такую же зарплату, как работающие сейчас пенсионеры. При этом всем пенсионерам (работающим и неработающим) пенсия индексируется выше инфляции. Такой сценарий, на наш взгляд, трудно реализуем и, скорее, является ''верхней границей'' оценки эффекта», — отмечается в исследовании.

Экономисты отмечают, что, согласно такому сценарию, прямой эффект реформы для ВВП и доходов населения будет в целом близок к нулю. При этом, однако, произойдет перераспределение доходов между разными группами населения — доходы тех, кто сможет найти работу, как минимум, останутся стабильными (или даже возрастут), однако те, кто не сможет найти работу, потеряют в доходах, став безработными.

«В пессимистичном сценарии вышедшие на рынок труда могут рассчитывать на зарплату по уровню, близкую к пенсии (для мужчин 20 тыс. руб. /мес., для женщин 14 тыс. руб. /мес.), и пенсия индексируется выше инфляции только неработающим пенсионерам», — отмечают экономисты.

В обоих сценариях банк заложил нулевой рост зарплат. Кроме того, Райффайзенбанк отмечает, что он не просчитывал возможный позитивный/негативный эффект на экономику от госрасходов, на которые могут пойти сэкономленные на пенсиях деньги. В расчетах также не учитывались косвенные эффекты на рынке труда.