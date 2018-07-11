Россиянам приказали долго жить

Пенсионная реформа встретила осуждение большинства граждан страны, и это вызвало беспокойство в коридорах власти. В прессе сообщалось о том, что создан некий штаб из политтехнологов и консультантов, в задачу которых входит изменение информационного фона реформы пенсионного обеспечения. Результаты креатива видны по выступлениям руководителей соцблока правительства. Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что потенциал жизни человека «по самым скромным оценкам» составляет 120 лет — сообщает РИА «Новости»

Скворцова приводит научное обоснование этого тезиса:

«Жизнь, как биологическое явление очень напоминает синусоиду. Есть период детства, потом активная зрелость, биологическое старение… Увеличение продолжительности жизни не удлинение процесса старения, а в биологическом понимании — это расширение всей синусоиды, и в этом случае все периоды жизни они равномерно удлиняются».

Скворцова уже подвергалсь троллингу в Интернете за высказывание о продлении периода детства до 30-ти лет. В своём выступлении на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге министр сообщила:

«Профилактика должна стать абсолютным приоритетом, потому что она позволит расширить синусоиду жизни и равномерно удлинить все основные периоды жизни: детство — до 30-ти лет, активный возраст — как минимум до 70-80 лет».

Однако министр труда и соцзащиты Максим Топилин полагает, что ресурсы человеческого организма гораздо больше. На празднике, посвящённом Дню социального работника, Топилин заявил:

«Может быть, есть резервы и ресурсы в организме человека, чтобы жить, может быть, и до 150, и до 200 лет, пока мы этого не знаем, но, наверное, это может быть».

В свете теории о «синусоиде» и смелых прогнозах чиновников о пределах продолжительности жизни, ресурс для поднятия пенсионного возраста у государства приличный. Если удастся продлевать жизнь до 200 лет, то и 100 лет — не возраст. Увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет в свете таких перспектив выглядит смехотворным.

Надо полагать, что это лишь первый шаг к светлому будущему, и правительство не остановится на достигнутом. Для того, чтобы выйти на такие духоподъёмные показатели продолжительности жизни, ответственные за «социалку» руководители предлагают совершенствовать систему здравоохранения и профилактики здоровья, бороться с вредными привычками, которые сокращают жизнь. В особенности это касается мужчин, которые пока серьёзно уступают женщинам по показателю долголетия. К теме подключаются эксперты. Например, главный специалист Москвы по профилактической медицине Нана Погосова сообщила корреспронденту РИА «Новости» о причинах разрыва в продолжительности жизни мужчин и женщин:

«Традиционно это связано с тем, что среди мужчин большой процент смертей от внешних причин — это и опасные производства, и использование различных механизмов — автомобили, самолёты и так далее. Это и случаи, связанные с потреблением алкоголя, что больше встречается у мужчин, а также тот факт, что мужчины чаще умирают от заболеваний, связанных с курением».

Эксперт также отметила, что за последнее десятилетие распространённость ожирения среди мужчин удвоилась. Чиновники начнут бороться с вредными привычками для повышения пределов «активного долголетия». Специалисты будут объяснять людям с экранов телевизоров, что для них вредно, а что полезно.

Как в знаменитой песне Владимира Высоцкого:

«Главный академик Иоффе доказал — коньяк и кофе вам заменят спорт и профилактика».

Стране нужны здоровые, эффективно работающие долгожители, которые обеспечат опережающие темпы экономического роста. А нытикам, которые жалуются на повышение пенсионного возраста на какие-то 5-8 лет, следует бросить все свои вредные привычки и бороться за долголетие, как в упомянутой песне:

«Вдох глубокий. Руки шире. Не спешите, три-четыре! Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая, если жив пока ещё — гимнастика!».