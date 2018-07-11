ЦБ урежет кредитные аппетиты россиян

Растущая кредитная задолженность россиян не дает покоя Банку России . Регулятор хочет усложнить доступ к потребительским займам — уже второй раз за этот год.

ЦБ планирует пересмотреть шкалу коэффициентов риска по таким кредитам. Для займов, полная стоимость которых составляет 10−15%, этот индикатор предлагается поднять с текущих 100% до 130%. Для кредитов со значением полной стоимости в диапазоне 15−20% — со 110% до 150%, со значением 20−25% — со 120 до 180%, со значением 25−30% — со 140% до 200%.

Предложения и замечания по проекту Банк России принимает до 12 июля 2018 года. Новые требования должны вступить в силу с 1 сентября 2018 года. Ранее регулятор уже предпринимал аналогичные шаги в отношении необеспеченных потребительских ссуд со значением полной стоимости 15−20% и 20−25% — с 1 мая для них был установлен коэффициент риска 110% и 120%, соответственно.

Они растут слишком быстро

Необходимость предложенных изменений вызвана ускорением кредитной активности в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, поясняют в ЦБ. К 1 июня 2018 года рост таких займов в годовом выражении составил 15,7%. При этом с марта по май они в среднем прибавляли по 17,8%.

«Имеющиеся предварительные данные по итогам II квартала 2018 года свидетельствуют о наличии тенденции к дальнейшему ускорению роста. Кредитная активность ряда крупнейших розничных банков опережает заявленные ими в начале года прогнозы по наращиванию кредитных портфелей, что приведет к более высоким темпам роста кредитного портфеля банковского сектора по итогам 2018 года», — говорится в сообщении регулятора.

Рост кредитов заметно превышает рост доходов россиян, который даже в номинальном выражении составил всего 5% в январе — мае 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это способствует увеличению долговой нагрузки населения и накоплению рисков банковской системой, переживают в ЦБ.

Банк России надеется, что ужесточение требований повысит устойчивость финансовой системы и обеспечит качественный рост кредитных портфелей банков так, чтобы закредитованность населения при этом не увеличивалась.

Проценты выше, требования строже

Россияне действительно все плотнее увязают в долгах. По данным РЭУ им. Г. В. Плеханова, за последний год объем выданных в России потребительских кредитов вырос на 16%, а общая задолженность увеличилась на 1,8 трлн рублей — до 12,8 трлн рублей. При этом средняя сумма кредитов на одного жителя страны сегодня составляет 87 тысяч рублей против прошлогодних 75 тысяч рублей.

Только в мае, по данным Объединенного кредитного бюро, было выдано 3,03 млн новых кредитов на общую сумму 662,61 млрд рублей. По сравнению с тем же месяцем прошлого года число выданных кредитов увеличилось на 7%, а объемы кредитования — на 48%.

За первые пять месяцев 2018 года, по сравнению с тем же периодом 2017-го, число новых кредитов выросло на 20%, объемы кредитования — на 55%. С января по май банки осчастливили 15,03 млн новых заемщиков, а общая сумма предоставленных им средств достигла 2,97 трлн рублей

Эксперты объясняют рост кредитования эффектом отложенного спроса и психологической усталостью населения от жесткой экономии, а также более активной работой банков с потенциальными клиентами и постепенным снижением процентных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ.

Ужесточение требований со стороны регулятора их снова повысит, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков

«Банки будут более жестко оценивать своих заемщиков, проценты будут выше. Это будет сдерживать потребительское кредитование», — сказал он ТАСС.

Лечим следствие, а не причину

С тем, что стоимость кредита будет расти, и получить его станет сложнее, согласен и директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков . По его словам, риски у банковской системы сегодня очень высоки. Лишь около 20% кредитных учреждений в состоянии увеличить свой капитал, все остальные — нет. С другой стороны, реальные доходы населения тоже не прибавляются.

«Рост кредитования в условиях, когда не растет экономика, и не растут зарплаты — это очень опасно. И Банк России пытается купировать кредитную активность, исходя из тех рисков, которые есть», — пояснил эксперт «Ридусу».

Но проблема в том, что очередное изменение правил касается только традиционных банков. И новое ограничение доступа к их кредитам может вызвать дополнительный всплеск интереса к микрофинансовым организациям. Между тем, спрос на услуги МФО и без того растет из-за сокращения числа банковских филиалов по стране и ужесточения требований к потенциальным заемщикам.

Так что, решение ЦБ, возможно, и обеспечит качественный рост кредитных портфелей банков, но вот остановит ли увеличение закредитованности населения — большой вопрос. При этом, по сути, регулятор сам расчистил поляну для МФО, сократив количество банков в два раза за последние четыре года. А теперь по мере сил пытается обуздать их аппетиты.

Но все это — косметические меры, попытки лечить симптомы болезни, а не причину. Главное лекарство — рост экономики. ЦБ же, с одной стороны, пытается подавить инфляцию, что является абсолютно необходимым (хотя далеко не единственным) условием для роста инвестиций, но с другой — уничтожает конкуренцию в банковском секторе. А в ситуации, когда экономика опирается на госбанки и монополии, в пользу которых происходит перераспределение ресурсов, экономическому росту просто неоткуда взяться, резюмирует Солодков.