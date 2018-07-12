Доход от курортного сбора в Алтайском и Ставропольском крае составил 40 миллионов рублей

По сообщению властей региона, Ставропольский край принес почти 38 миллионов рублей за счет курортного сбора. В этой области он составляет 50 рублей в сутки с человека и уплачивается перед отъездом.

За отказ осуществлять оплату туриста ждёт штраф до 2 тысяч рублей, однако в АТОР заявили, что не хотят платить сбор 3% отдыхающих. Среди неплательщиков — льготники без документов и сотрудники госорганов, которых невозможно привлечь к административной ответственности.