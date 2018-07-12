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Доход от курортного сбора в Алтайском и Ставропольском крае составил 40 миллионов рублей
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Доход от курортного сбора в Алтайском и Ставропольском крае составил 40 миллионов рублей 

Национальный Туристический Союз 7 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
По сообщению властей региона, Ставропольский край принес почти 38 миллионов рублей за счет курортного сбора. В этой области он составляет 50 рублей в сутки с человека и уплачивается перед отъездом.
За отказ осуществлять оплату туриста ждёт штраф до 2 тысяч рублей, однако в АТОР заявили, что не хотят платить сбор 3% отдыхающих. Среди неплательщиков — льготники без документов и сотрудники госорганов, которых невозможно привлечь к административной ответственности.
С 16 июля курортный сбор введут и в Краснодарском крае, где он был перенесен с начала мая на окончание ЧМ-2018. Здесь налог будет в 5 раз меньше, чем на Ставрополье. В Крыму придется дополнительно платить за отдых с 1 мая следующего года.
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