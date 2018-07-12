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Около 742 млн рублей уйдет за три года на пенсии чиновников Сахалина
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Около 742 млн рублей уйдет за три года на пенсии чиновников Сахалина 

360tv.ru 15 часов назад
Фото: 360tv.ru
За три года на пенсии чиновников на Сахалине потратят 742 миллиона рублей. Представители регионального правительства отказались раскрывать информацию о размере пенсий конкретных чиновников. Они отметили, что это персональные данные. Об этом сообщило ИА REGNUM.
На выплаты пенсий чиновникам Сахалина за три года будет выделено 742 миллиона рублей. На данный момент в регионе 1042 чиновника получают выплаты. Местное правительство не раскрыло информацию о размере пенсий конкретных высших должностных лиц.
Государственные служащие также имеют право на получение из казны доплат. Сообщается, что в 2018 году на пенсии чиновников выделят 236 миллионов рублей, в 2019 году — 247,8 миллиона рублей, а в 2020 году — 259,6 миллиона рублей.
Отмечается, что всего на Сахалине на октябрь 2017 года зарегистрирован 164 671 пенсионер. Большая часть из них получают выплаты по старости (146 296 человек). Их средний размер составил 18 166 рублей.
В Красноярском крае пенсионерам, которые обслуживались в банке «Таатта», придется менять способ доставки пенсионных выплат. Центробанк РФ аннулировал лицензию финансово‐кредитного учреждения на осуществление банковских операций.
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