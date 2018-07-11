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Россияне затянули пояса
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Россияне затянули пояса 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В июне 2018 года сумма среднего чека россиянина за один поход в магазин упала на 1,5 процента (восемь рублей) к маю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
В течение первого летнего месяца средний чек жителя России был равен 513 рублям. Авторы исследования отметили, что показатель продолжает падать третий месяц подряд.
При этом с учетом официальной инфляции за месяц падение к маю составило всего один процент, а к июню прошлого года — 1,9 процента.
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Самое сильное падение чек продемонстрировал на Дальнем Востоке (8,3 процента к маю). За ним следуют юг страны (4,4 процента), Сибирь (2,3 процента) и Центральный федеральный округ (0,7 процента). На Урале в июне сумма чека выросла на 1,4 процента, а в Москве показатель по сравнению с маем не изменился.
В гипермаркетах падение составило 1,3 процента, в супермаркетах — 2,9 процента, в дискаунтерах — 0,2 процента, а в «небольших магазинах традиционной торговли» средний чек упал на 10,4 процента к маю.
Ранее в «Русагро» россиянам предрекли экономию на мясе из-за повышения НДС с 18-и до 20 процентов. По мнению организации, рост потребительских цен, связанный с изменением налога, повлияет на покупательную способность граждан. При этом обычно потребители экономят на продуктах в последнюю очередь.
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