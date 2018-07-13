Выплаты вкладчикам банка «Таатта» начнутся не позднее 19 июля

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам), а также сами выплаты вкладчикам банка «Таатта» , у которого регулятор отозвал лицензию, начнутся не позднее 19 июля 2018 года.

Для обеспечения выплат вкладчикам «Таатты», проживающим в этом городе, АСВ проведет дополнительный конкурс по отбору банков-агентов. Информация о его результатах будет размещена на сайте агентства не позднее 16 июля.