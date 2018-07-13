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Выплаты вкладчикам банка «Таатта» начнутся не позднее 19 июля
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Выплаты вкладчикам банка «Таатта» начнутся не позднее 19 июля 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам), а также сами выплаты вкладчикам банка «Таатта», у которого регулятор отозвал лицензию, начнутся не позднее 19 июля 2018 года.
Как сообщил департамент общественных связей госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), для выплат страхового возмещения вкладчикам «Таатты» на конкурсной основе выбраны три банка. Они будут осуществлять выплаты физическим лицам и индивидуальным предпринимателям во всех регионах страны, кроме города Уяр (Красноярский край).
Для обеспечения выплат вкладчикам «Таатты», проживающим в этом городе, АСВ проведет дополнительный конкурс по отбору банков-агентов. Информация о его результатах будет размещена на сайте агентства не позднее 16 июля.
Напомним, Банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Якутске и принадлежащего физическим лицам банка «Таатта» 5 июля. По факту хищения денег в особо крупном размере через кассу московского филиала этой кредитной организации возбуждено уголовное дело.
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