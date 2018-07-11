Получить ипотеку в России стало проще

В первом полугодии 2018-го российские банки вынесли положительное решение по 77 процентам ипотечных заявок, свидетельствуют материалы «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступившие в «Дом» в среду, 11 июля.

Как отмечают аналитики, год назад, в январе-июне 2017-го, «зеленый свет» получали только 55 процентов граждан, желавших купить жилье в кредит.

Также в 2018-м заметно упростился процесс оформления кредитных карт: за полгода банки одобрили 46 процентов заявок в этом сегменте (в январе-июне 2017-го — 31 процент).

В целом сейчас в России положительное решение выносится по 49 процентам заявлений потенциальных заемщиков (все виды кредитования). Год назад этот показатель равнялся 40 процентам. Всего за январь-июнь 2018-го банки выдали гражданам 8,65 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 1,59 триллиона рублей, подсчитали в ОКБ.