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Получить ипотеку в России стало проще
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Получить ипотеку в России стало проще 

dom.lenta.ru 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
В первом полугодии 2018-го российские банки вынесли положительное решение по 77 процентам ипотечных заявок, свидетельствуют материалы «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), поступившие в «Дом» в среду, 11 июля.
Как отмечают аналитики, год назад, в январе-июне 2017-го, «зеленый свет» получали только 55 процентов граждан, желавших купить жилье в кредит.
Также в 2018-м заметно упростился процесс оформления кредитных карт: за полгода банки одобрили 46 процентов заявок в этом сегменте (в январе-июне 2017-го — 31 процент).
В целом сейчас в России положительное решение выносится по 49 процентам заявлений потенциальных заемщиков (все виды кредитования). Год назад этот показатель равнялся 40 процентам. Всего за январь-июнь 2018-го банки выдали гражданам 8,65 миллиона новых кредитов общим объемом свыше 1,59 триллиона рублей, подсчитали в ОКБ.
Ранее Банк России спрогнозировал дальнейшее постепенное снижение ставок по ипотеке и их стабилизацию на уровне семи-восьми процентов.
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