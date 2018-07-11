Причиняет ущерб правам и интересам граждан: на Медведева подали в суд 

Правозащитник из Республики Северная Осетия — Алания Руслан Калоев попросил главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина привлечь к уголовной ответственности председателя правительства России Дмитрия Медведева, а также всех членов кабмина.
В настоящее время он направил соответствующее заявление в адрес руководителя СК РФ. Скан документа опубликовал «Регион Онлайн».
Известно, что Калоев является членом Адвокатской палаты Северной Осетии, адвокатского кабинета «Р. В. Битаров и коллега» и Ассоциации адвокатов России по правам человека. Он выступил против увеличения пенсионного возраста. Именно с этим связана просьба о привлечении Медведева к ответственности.
В тексте документа указано, что правозащитник обвиняет состав правительства РФ и Медведева в превышении должностных полномочий, которые повлекли за собой внесение законопроекта об увеличении пенсионного возраста для граждан России.
«Правительство, которое возглавляет Дмитрий Медведев, нарушило ст. 7 ФЗ № 173 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», Федеральный конституционный закон № 2 «О правительстве РФ» и главу 6 Конституции РФ, где нет права внесения правительством РФ законопроектов перед Государственной думой России», — пишет Калоев в заявлении.
Кроме того, он считает, что возможное изменение пенсионного возраста россиян наносит ущерб правам и законным интересам граждан и государству.
Также юрист уточнил, что ответ на его заявление, должен прийти в течение десяти дней. «После моего обращения уголовное дело будет или возбуждено, или нет», — отметил он.
Отметим, что в настоящее время более 60 регионов поддержали изменения в пенсионном законодательстве. На сегодняшний день в России разрабатывается пенсионная система, которая будет сопровождаться поэтапным увеличением возраста выхода на пенсию. Эксперты уверены, что изменения нужно проводить как можно скорее, так как они проводятся в интересах государства и всего общества.