Россиян призвали не бояться коллекторов

Центробанк призвал россиян не бояться коллекторов из-за биометрии

Биометрические данные россиян, собираемые банками в рамках закона об удаленной идентификации, не попадут к коллекторам, сообщил Центробанк (ЦБ) в ответ на запрос РБК в среду, 11 июля.

«В настоящее время собирать биометрические данные и использовать механизм удаленной идентификации могут только банки в целях дистанционного открытия счета (вклада), предоставления кредита и осуществления переводов без личного присутствия физического лица», — отметили в ЦБ.

После сбора данных их отправляют в Единую биометрическую систему (ЕБС) и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Там информация хранится «обезличенно и защищается по самым высоким стандартам». Использование биометрии при этом возможно только с согласия самого клиента.

Ранее 11 июля газета «Известия» со ссылкой на близкий к ЦБ источник сообщила, что с 2019 года коллекторы смогут получить доступ к биометрии россиян. Передавать данные им будут банки при продаже дебиторской задолженности. Отмечается, что это поможет избежать ошибок при взыскании долгов.

С 30 июня банки начали собирать биометрические данные россиян (запись голоса и образ лица) в рамках проекта по удаленной аутентификации. Соответствующий закон был принят в конце 2017 года. С помощью этой информации клиенты смогут проходить удаленную авторизацию и пользоваться услугами любого банка, участвующего в системе, даже если у него не было там открытого счета.