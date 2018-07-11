Население Омской области за год сократилось на 12 тысяч человек

Женщин в Прииртышье на 148 тысяч больше, чем мужчин, а их средний возраст на пять лет выше. В Омскстате обнародовали информацию о численности жителей Омской области . На начало 2018 года она составляла 1960,1 тыс. человек. Больше половины — 1172 тыс. человек — живет в Омске . За 2017 год численность населения в регионе уменьшилась на 12,6 тыс. человек. Женщин в Омской области на 147,8 тыс. больше — 1053,9 тыс. человек. Средний возраст омичей — 39,3 года, женщины в среднем старше — им по 41,7 года, мужчинам — по 36,5.

Почти каждый пятый житель области (19,5%) моложе 16 лет. Всего в регионе 382,5 тыс. детей и подростков. Но в целом возрастная структура населения показывает рост числа пожилых людей. К началу 2018 года в Омской области проживало 490 тыс. человек старше трудоспособного возраста — это 25% от всех омичей.

— Численность населения рабочих возрастов — мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины — 16-54 года — продолжает уменьшаться. К началу 2018 года в трудоспособном возрасте были 1087,6 тыс. человек — 55,5% населения. За год их стало на 25 тыс. человек меньше, — отметили в Омскстате.

Суммарная демографическая нагрузка трудоспособного населения неработающими за 2017 год увеличилась на 4% и составила 802 человека на 1000 человек трудоспособного возраста.

В 2017 году в Омской области родилось 22 606 детей. Доля повторных рождений в общем числе родившихся — 61,5%. За год зарегистрировано 25 354 умерших, большинство причин смерти связано с болезнями системы кровообращения (37%), болезнями нервной системы (19,3%), новообразованиями (14,6%), несчастными случаями, травмами и отравлениями (8,8%). В числе умерших — 159 детей в возрасте до одного года.

За год заключено 14 105 браков, расторгнуто — 8668. Число выбывших из области превышало число прибывших на 9853 человека. По сравнению с предыдущим годом миграционная убыль усилилась в 1,7 раза. Из Омской области в другие субъекты Российской Федерации выехало 27,5 тыс. человек, прибыло из России — 16,5 тыс. человек. Из-за границы в Омскую область приехало 8,8 тыс. человек, выбыло 7,6 тыс. человек. Большинство — жители Казахстана (73%) и других стран СНГ.

Население Омской области за год сократилось на 12 тысяч человек

Женщин в Прииртышье на 148 тысяч больше, чем мужчин, а их средний возраст на пять лет выше.

В Омскстате обнародовали информацию о численности жителей Омской области. На начало 2018 года она составляла 1960,1 тыс. человек. Больше половины — 1172 тыс. человек — живет в Омске. За 2017 год численность населения в регионе уменьшилась на 12,6 тыс. человек. Женщин в Омской области на 147,8 тыс. больше — 1053,9 тыс. человек. Средний возраст омичей — 39,3 года, женщины в среднем старше — им по 41,7 года, мужчинам — по 36,5.

Почти каждый пятый житель области (19,5%) моложе 16 лет. Всего в регионе 382,5 тыс. детей и подростков. Но в целом возрастная структура населения показывает рост числа пожилых людей. К началу 2018 года в Омской области проживало 490 тыс. человек старше трудоспособного возраста — это 25% от всех омичей.

— Численность населения рабочих возрастов — мужчины в возрасте 16-59 лет, женщины — 16-54 года — продолжает уменьшаться. К началу 2018 года в трудоспособном возрасте были 1087,6 тыс. человек — 55,5% населения. За год их стало на 25 тыс. человек меньше, — отметили в Омскстате.

Суммарная демографическая нагрузка трудоспособного населения неработающими за 2017 год увеличилась на 4% и составила 802 человека на 1000 человек трудоспособного возраста. В 2017 году в Омской области родилось 22 606 детей. Доля повторных рождений в общем числе родившихся — 61,5%. За год зарегистрировано 25 354 умерших, большинство причин смерти связано с болезнями системы кровообращения (37%), болезнями нервной системы (19,3%), новообразованиями (14,6%), несчастными случаями, травмами и отравлениями (8,8%). В числе умерших — 159 детей в возрасте до одного года.

За год заключено 14 105 браков, расторгнуто — 8668. Число выбывших из области превышало число прибывших на 9853 человека. По сравнению с предыдущим годом миграционная убыль усилилась в 1,7 раза. Из Омской области в другие субъекты Российской Федерации выехало 27,5 тыс. человек, прибыло из России — 16,5 тыс. человек. Из-за границы в Омскую область приехало 8,8 тыс. человек, выбыло 7,6 тыс. человек. Большинство — жители Казахстана (73%) и других стран СНГ.