Ещё
Налоговики захотели контролировать счета россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ФНС запросила постоянный доступ к счетам россиян 

Вести Экономика 1 час назад
ФНС направила в Минфин запрос на получение права запрашивать налоговой службой у банков информацию о счетах физлиц вне рамок налоговых проверок, чтобы бороться с незаконным предпринимательством.
ФНС сможет загрузить в свою программу данные обо всех денежных операциях россиян, чтобы с ее помощью выявлять неплательщиков НДФЛ. Проверки в результате могут коснуться всех, а не только незаконных предпринимателей, сообщил "Коммерсантъ".
>> Россиянам некуда девать деньги
Налоговики хотят получать информацию о счетах физических лиц вне рамок проверок с целью "совершенствования работы по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности". Для этого нужно внести изменения в Налоговый кодекс РФ.
В Минфине подтвердили, что предложение от ФНС поступило и будет рассмотрено.
Изменения дадут налоговикам возможность контролировать все средства, поступающие на счета граждан, и доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов.
Сейчас в ФНС могут получать информацию по счетам лишь в рамках налоговых проверок — выездной и камеральной. Камеральная проверка проводится после подачи налоговой декларации (в данном случае 3-НДФЛ) и для подтверждения заявленных в декларации сведений. Выездные проверки в отношении обычных граждан проводятся крайне редко, только по решению руководителя ИФНС.
За 2017 г. проверено 20 тыс. компаний и ИП и только 774 физлица (средние начисления по итогам выездных проверок граждан составили более 2 млн руб.).
Если ФНС добьется расширения полномочий, в любой момент любой налоговик сможет запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина.
ФНС может загрузить данные по счетам всех налогоплательщиков в программу АСК НДС-3, которая выявит лиц, возможно, ведущих незаконную предпринимательскую деятельность. В АСК НДС-3 уже загружаются сведения из загсов, что позволяет из общей выборки исключить переводы между близкими родственниками.
Прецеденты доначисления налогов на базе выписки по банковскому счету уже были. ФНС сообщала 27 апреля, что в Твери налоговики путем контрольной закупки выявили нелегального торговца тортами собственного производства. Кондитер получала деньги на карту. От нее потребовали задекларировать доход за последние два года. Так как нелегальный кондитер до этого подавала декларацию как физлицо, получить информацию о движении по ее счету инспекторы могли в рамках камеральной проверки.
Вести Экономика: последние новости
Госдума в I чтении утвердила закон об отмене роуминга Госдума освободила от НДФЛ при сделках с евробондами 10 регионов России с самым доступным жильем
Комментарии160  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греция высылает российских дипломатов281
Директор школы навлекла гнев родителей фотографией4
«Северный поток» остановят через неделю68
Пенсионный возраст для женщин могут снизить321
Россия ответит Греции на высылку дипломатов21
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Личный счет
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
03:42
«Северный поток» остановят через неделю
Экономика Компании
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение