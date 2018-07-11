Налоговики захотели контролировать счета россиян

ФНС запросила постоянный доступ к счетам россиян

ФНС направила в Минфин запрос на получение права запрашивать налоговой службой у банков информацию о счетах физлиц вне рамок налоговых проверок, чтобы бороться с незаконным предпринимательством.

ФНС сможет загрузить в свою программу данные обо всех денежных операциях россиян, чтобы с ее помощью выявлять неплательщиков НДФЛ. Проверки в результате могут коснуться всех, а не только незаконных предпринимателей, сообщил "Коммерсантъ".

Налоговики хотят получать информацию о счетах физических лиц вне рамок проверок с целью "совершенствования работы по выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности". Для этого нужно внести изменения в Налоговый кодекс РФ.

В Минфине подтвердили, что предложение от ФНС поступило и будет рассмотрено.

Изменения дадут налоговикам возможность контролировать все средства, поступающие на счета граждан, и доначислять налоги при выявлении незадекларированных доходов.

Сейчас в ФНС могут получать информацию по счетам лишь в рамках налоговых проверок — выездной и камеральной. Камеральная проверка проводится после подачи налоговой декларации (в данном случае 3-НДФЛ) и для подтверждения заявленных в декларации сведений. Выездные проверки в отношении обычных граждан проводятся крайне редко, только по решению руководителя ИФНС.

За 2017 г. проверено 20 тыс. компаний и ИП и только 774 физлица (средние начисления по итогам выездных проверок граждан составили более 2 млн руб.).

Если ФНС добьется расширения полномочий, в любой момент любой налоговик сможет запросить информацию о движении средств по счетам любого гражданина.

ФНС может загрузить данные по счетам всех налогоплательщиков в программу АСК НДС-3, которая выявит лиц, возможно, ведущих незаконную предпринимательскую деятельность. В АСК НДС-3 уже загружаются сведения из загсов, что позволяет из общей выборки исключить переводы между близкими родственниками.

Прецеденты доначисления налогов на базе выписки по банковскому счету уже были. ФНС сообщала 27 апреля, что в Твери налоговики путем контрольной закупки выявили нелегального торговца тортами собственного производства. Кондитер получала деньги на карту. От нее потребовали задекларировать доход за последние два года. Так как нелегальный кондитер до этого подавала декларацию как физлицо, получить информацию о движении по ее счету инспекторы могли в рамках камеральной проверки.