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Закон ограничит проценты по коротким кредитам
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Закон ограничит проценты по коротким кредитам 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Микрофинансовые организации известны тем, что без лишних проволочек выдают кредиты под безумные проценты. Теперь их ограничат в действиях. Например, нельзя будет передавать кредит и должника в руки сомнительных компаний.
Люди, берущие кредиты в микрофинансовых организациях, сталкиваются со множеством проблем, если просрочивают долг. Например, процентная ставка при невыполнении обязательств по кредиту оказывается слишком завышенной. До нескольких процентов в день, а за год могут набежать тысячи процентов. Десять тысяч рублей, взятые на неделю до получки, легко могут превратиться в двести-триста тысяч.
Проект снизит ставку до 1 процента в день. Если клиент возьмет у микроорганизации десять тысяч рублей на 15 дней и меньше, то кредитор не сможет начислять сверхъестественные проценты и неустойки. 15 процентов на весь срок — вот максимум. А общая сумма, которую человек должен будет вернуть микрофинансовой организации, не должна превышать выданный кредит более, чем в полтора раза. Взял тысячу, отдашь полторы. Все.
Если человек взял в долг на несколько дней тысячу рублей, отдаст максимум полторы тысячи, не больше
Сегодня в государственном реестре числятся 2122 микрокредитные и микрофинансовые компании. Из него с 2011 года было исключено почти 7 тысяч компаний. Какие-то из них просуществовали год, а какие-то гораздо дольше. Вероятнее всего, с принятием нового закона микрофинансовых организаций станет еще меньше, а интересы граждан, которые могут оказаться в затруднительном положении из-за недобросовестных действий микрофинансовых организаций, будут больше защищены.
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