Банк «Кубань Кредит» предложил новый депозит

Краснодарский банк «Кубань Кредит» предложил с 1 июля 2018 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям новый депозит «Юбилейный».

Для индивидуальных предпринимателей открывается на срок 61 и 91 день. Ставки — 6,25—6,65% годовых.

Юридическим лицам открывается на срок 61, 91 и 366 (7)—546 дней. Ставки — 5—7,15% годовых.

Оба депозита предусматривают ежемесячную выплату процентов. Минимальный первоначальный взнос — 1 млн рублей. Максимальная сумма вклада не ограничена. Пополнение и изъятие по вкладу не предусмотрено.