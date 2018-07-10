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Банк «Кубань Кредит» предложил новый депозит
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Банк «Кубань Кредит» предложил новый депозит 

Банки.ру 7 часов назад
Краснодарский банк «Кубань Кредит» предложил с 1 июля 2018 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям новый депозит «Юбилейный».
Для индивидуальных предпринимателей открывается на срок 61 и 91 день. Ставки — 6,25—6,65% годовых.
Юридическим лицам открывается на срок 61, 91 и 366 (7)—546 дней. Ставки — 5—7,15% годовых.
Оба депозита предусматривают ежемесячную выплату процентов. Минимальный первоначальный взнос — 1 млн рублей. Максимальная сумма вклада не ограничена. Пополнение и изъятие по вкладу не предусмотрено.
«Досрочное расторжение депозита возможно по ставке 0,1% годовых за фактический срок депозита», уточняет ведущий эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Юлия Косецкая.
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