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Власти Мурманской области направили почти 5 млн рублей на выплаты социальных льгот
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Власти Мурманской области направили почти 5 млн рублей на выплаты социальных льгот 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Минсоцразвития Мурманской области направило центрам поддержки населения почти 5 млн рублей на северные выплаты, доплаты к пенсиям и другие льготы. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства.
"Министерством социального развития Мурманской области в адрес подведомственных учреждений — центров социальной поддержки населения направлены средства в сумме свыше 4,7 млн рублей на социальное обеспечение и иные выплаты населению", — говорится в сообщении.
Часть средств планируется направить на погашение коммунальных платежей ветеранам труда, предоставление регионального материнского капитала и выплаты северных льгот. Так, одной из статей расходов стали выплаты единовременного пособия при переезде на постоянное место жительства за пределы региона ветеранам труда Мурманской области. Средства также пойдут на оплату проезда к месту отдыха и доплаты к пенсии, которые положены людям, проживающим на арктических территориях.
Согласно Трудовому кодексу, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях работодатели выплачивают процентную надбавку к зарплате. Размер надбавки варьируется от 10% до 100% и зависит от стажа работы и длительности проживания на Севере, возраста работника и конкретного региона.
Работающие на Крайнем Севере люди также имеют право на досрочный выход на пенсию по старости, притом государство доплачивает к страховой пенсии надбавку в размере районного коэффициента, установленного в данной местности. Пенсионный фонд РФ компенсирует расходы на переезд из районов Крайнего Севера и оплачивает проезд к месту отдыха и обратно.
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