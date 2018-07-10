Банк России разъяснил, как платить страховку дольщикам жилья

МОСКВА , 10 июл — РИА Недвижимость. Банк России разъяснил страховщикам, как выплачивать страховые выплаты участникам долевого строительства жилья, говорится в письме ЦБ на его сайте.

"По мнению Банка России, представление участником строительства… выписки из реестра требований кредиторов или реестра требований о передаче жилых помещений, является основанием для осуществления страховой выплаты", — сообщается в нем.

Финрегулятор также полагает, что необходимость формирования страховщиком резерва заявленных, но неурегулированных убытков в размере страховой суммы по договорам страхования гражданской ответственности застройщика возникает с даты опубликования сведений о банкротстве застройщика, говорится в документе.

После формирования и закрытия реестра требований кредиторов, корректировка размера резерва заявленных, но неурегулированных убытков осуществляется страховщиком на основании выписок из реестра требований кредиторов, отмечается в нем.

"Вместе с тем полагаем допустимым корректировку размера резерва заявленных, но неурегулированных убытков и при обращении участника строительства к страховщику для получения страховой выплаты в размере требований, содержащихся в выписке из реестра требований кредиторов или реестра требований о передаче жилых помещений", — добавляется в письме Центробанка.