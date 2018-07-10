Как отмена роуминга скажется на стоимости связи в России

Как ожидаемая отмена роуминга может сказаться на стоимости сотовой связи в России

Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России . Инициатива парламентариев рассматривалась в течение года. Предполагается, что новый закон отменит дополнительные платежи за услуги связи при перемещении абонентов по стране. Ранее крупнейшие российские операторы отказывались отменить роуминг, но после предупреждения Федеральной антимонопольной службы начали корректировать свои тарифы. RT разбирался, как законопроект может повлиять на стоимость мобильной связи в РФ.

Госдума России во вторник, 10 июля, поддержала в первом чтении поправки в федеральный закон «О связи». Проект подразумевает отмену дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте страны.

«Указанная норма является ничем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации. По своей сути он является лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как рассказали RT опрошенные эксперты, в настоящий момент в России действуют три вида роуминга: внутрисетевой, национальный и международный. Внутрисетевой роуминг подразумевает плату абонента за звонки, когда он находится в другом регионе, но в рамках сети своего оператора. Национальный роуминг подразумевает дополнительную плату за звонки на номера другого оператора. В случае международного роуминга оплата взимается за звонки в сети зарубежных операторов.

Если законопроект будет одобрен в трёх чтениях, с 1 января 2019 года в России будут упразднены внутрисетевой и национальный роуминги.

«ВымпелКом», Отметим, в июле прошлого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение операторам «большой четвёрки» — МТС «МегаФон» и «Т2 Мобайл». По мнению надзорного органа, компаниям следовало избавиться от роуминга. Срок исполнения решения несколько раз переносился, однако операторы начали корректировать свои тарифы.

Тесная магистраль

Как поясняют разработчики законопроекта, сотовые компании ввели плату за звонки из региона в регион, так как ранее соединять абонентов требовалось через единого общероссийского оператора связи. Как пояснили опрошенные RT эксперты, в роли такого магистрального оператора чаще всего выступали «Ростелеком» либо «Межрегиональный Транзиттелеком». Сотовым операторам требовалось платить магистральному оператору за посредничество. Такой алгоритм приводил к дополнительным расходам.

Сейчас такой механизм соединения применяется в исключительных случаях и не является массовым, говорится в пояснительной записке. В связи с этим дополнительные платежи за перемещение абонентов в пределах России являются избыточными.

По оценкам парламентариев, доходы отечественных операторов от роуминга составляют около 1,5% от выручки, или 35 млрд рублей ежегодно. Инициаторы поправок считают, что нововведение не отразится на тарифах за сотовую связь, так как россияне начнут общаться активнее.

«Увеличить тарифы операторам также не позволят мессенджеры, которые позволяют отправлять текстовые и голосовые сообщения и звонки при минимальных тратах трафика. В таких условиях пытаться давить на потребителя будет неразумно — люди просто уйдут. Чтобы окончательно не растерять абонентов, операторы сотовой связи не должны предпринимать резких действий. Не исключаю, что лет через пять-десять компаниям придётся искать принципиально новые ниши», — пояснил в беседе с RT один из разработчиков проекта, депутат Госдумы РФ Олег Нилов.

Опрошенные RT эксперты считают, что на долю роуминга приходится около 3% доходов операторов. Аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин уточнил RT, что при этом услугами роуминга внутри России пользуется около 7% абонентов.

«Отмена межсетевого роуминга сильнее всего ударит по операторам с наибольшей долей рынка. Но решение позитивно скажется на небольших игроках — их абоненты будут меньше тратить на звонки. Переходить к оператору с большой долей станет менее выгодно. На мой взгляд, операторы «большой тройки» — «Мегафон», МТС, «Билайн» — из-за активного развития Теле2 и его проектов не ускорят рост цен более чем на 1%», — отметил Тимур Нигматуллин.