Жители Югры с начала года оформили 12 тысяч ипотечных займов 

С января по май в Югре выдано почти 12 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 26,6 миллиарда рублей. В прошлом году за этот же срок выдали чуть больше 6 тысяч кредитов.
Об этом сообщил исполняющий обязанности директора окружного департамента экономического развития Владимир Утбанов.
Говоря о строительстве объектов в муниципалитетах Югры, он рассказал, что по адресной инвестиционной программе за счет средств бюджета автономного округа в январе-июне профинансировано 1 миллиард 270 миллионов рублей.
По итогам первого полугодия на территории Югры введено в эксплуатацию 154,836 тысячи квадратных метров жилья, из которых 45,479 тысячи «квадратов» введено за счет индивидуального жилищного строительства.
Как писали ранее «АиФ-Югра», 46 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Нижневартовске за пять месяцев года. В Сургуте даже не дотянули до 20 тысяч «квадратов» (19 тысяч). Далее неожиданность — Советский район. Тут показатели уже небольшие — чуть больше 6 тысяч. В столице Югры — 5,5.