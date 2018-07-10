Жители Югры с начала года оформили 12 тысяч ипотечных займов

С января по май в Югре выдано почти 12 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 26,6 миллиарда рублей. В прошлом году за этот же срок выдали чуть больше 6 тысяч кредитов.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора окружного департамента экономического развития Владимир Утбанов.

Говоря о строительстве объектов в муниципалитетах Югры, он рассказал, что по адресной инвестиционной программе за счет средств бюджета автономного округа в январе-июне профинансировано 1 миллиард 270 миллионов рублей.

По итогам первого полугодия на территории Югры введено в эксплуатацию 154,836 тысячи квадратных метров жилья, из которых 45,479 тысячи «квадратов» введено за счет индивидуального жилищного строительства.