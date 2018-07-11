Пенсионную реформу снабдят гарантиями

Пенсионную реформу захотели снабдить гарантиями

«Единая Россия» обсудит законопроект о повышении пенсионного возраста с премьер-министром России и руководителем партии Дмитрием Медведевым . Во время встречи не будет идти речь о параметрах пенсионной реформы, но могут быть обещаны дополнительные социальные гарантии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате правительства.

Отмечается, что, по словам собеседника издания, предложения о встрече действительно поступали, но принял их премьер-министр или нет, не уточняется.

Депутат внутрифракционной группы Николай Панков рассказал, что депутаты могут обсудить меры по преодолению безработицы среди людей предпенсионного возраста и возможность создания «аналога "московского долголетия"» — программ по повышению конкурентоспособности пенсионеров на рынке труда, рассказывают во фракции.

Ранее сообщалось, что власти большинства регионов России поддержали пенсионную реформу.