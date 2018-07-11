Ещё
Пенсионную реформу снабдят гарантиями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пенсионную реформу захотели снабдить гарантиями 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Единая Россия» обсудит законопроект о повышении пенсионного возраста с премьер-министром России и руководителем партии Дмитрием Медведевым. Во время встречи не будет идти речь о параметрах пенсионной реформы, но могут быть обещаны дополнительные социальные гарантии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате правительства.
Отмечается, что, по словам собеседника издания, предложения о встрече действительно поступали, но принял их премьер-министр или нет, не уточняется.
Депутат внутрифракционной группы Николай Панков рассказал, что депутаты могут обсудить меры по преодолению безработицы среди людей предпенсионного возраста и возможность создания «аналога "московского долголетия"» — программ по повышению конкурентоспособности пенсионеров на рынке труда, рассказывают во фракции.
Ранее сообщалось, что власти большинства регионов России поддержали пенсионную реформу.
16 июня кабинет министров внес на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Планируется, что документ будет рассмотрен до конца июля в первом чтении.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии7  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом58
Украина создает школу детей для «уничтожения» России30
Индия испугалась российских истребителей40
Порошенко назвал «самый большой страх» России69
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение