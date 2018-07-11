Пенсионную реформу снабдят гарантиями

«Единая Россия» обсудит законопроект о повышении пенсионного возраста с премьер-министром России и руководителем партии Дмитрием Медведевым. Во время встречи не будет идти речь о параметрах пенсионной реформы, но могут быть обещаны дополнительные социальные гарантии, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в аппарате правительства.
Отмечается, что, по словам собеседника издания, предложения о встрече действительно поступали, но принял их премьер-министр или нет, не уточняется.
Депутат внутрифракционной группы Николай Панков рассказал, что депутаты могут обсудить меры по преодолению безработицы среди людей предпенсионного возраста и возможность создания «аналога "московского долголетия"» — программ по повышению конкурентоспособности пенсионеров на рынке труда, рассказывают во фракции.
Ранее сообщалось, что власти большинства регионов России поддержали пенсионную реформу.
16 июня кабинет министров внес на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. В частности, предусматривается постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Планируется, что документ будет рассмотрен до конца июля в первом чтении.