Пенсионеров пустят по миру

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов , обосновывая необходимость повышения пенсионного возраста, заявил, что основная задача правительства заключается в том, чтобы пенсии в России стали достойными.

«Нельзя говорить о том, что мы просто хотим, чтобы наши граждане больше работали, — заявил он. — Основная задача — повысить пенсии пенсионерам, чтобы, выходя на заслуженный отдых, были финансовые возможности нормально отдыхать, путешествовать, заботиться о своих внуках и так далее».

Силуанов напомнил, что в следующем году пенсии в среднем возрастут на тысячу рублей, до 15 тысяч 414 рублей. По плану правительства, «к концу шестилетнего периода в 2024 году общий размер пенсии будет составлять порядка 20 тысяч рублей в месяц в среднем».

Причём, надо понимать, что эти, не очень завидные, мягко говоря, перспективы, которые рисует министр финансов, могут сбыться лишь в случае успеха пенсионной реформы, затеянной правительством. А если не сбудутся?

Надеясь таки, что пенсионная реформа всё-таки не провалится, News.ru решил узнать, в какие города и веси можно отправиться в путешествие среднестатистическому пенсионеру со среднестатистической пенсией в 20 тысяч.

Отдых за границей во все времена считался недешевым удовольствием. Но оставим в стороне дорогие кошельку и сердцу Мальдивы , Багамы, Антибы Лондон, поищем места, где отдыхает среднестатистический путешественник. Пятизвёздочные апартаменты отметаем тоже с порога, максимум, три звезды. Но чтобы, если уж не all inclusive, то хотя бы завтраки бесплатные. Вот что предлагают Google Yandex по запросу «дешёвые туры этим летом».

Болгария , Кранево, с 13 июля на 7 ночей — от 159 евро, завтрак, обед. Вполне приемлемо. Греция , Крит — 212 евро. А вот горящие туры в Испанию — 7 дней в Барселоне, всего лишь 342 евро. Забрасываем невод еще раз. Дубай попался! Правда, в летний период, особенно с июля по август, в Эмиратах бывает очень жарко, иногда и до 50 градусов — очень не рекомендуется в это время ехать пожилым людям. Да и цены, несмотря на жару, не отличаются излишней скромностью. В отеле Dubai Al Barsha 3* за шесть жарких июльских дней придется выложить 32 тысячи. В Golden Square Hotel Apartments, это в старой, пропахшей насквозь арабской простоквашей и индийскими приправами Дейре, 35 тысяч. И ничего не включено кроме скудного завтрака и ежедневного трансфера на море по городским пробкам.

Таиланде практически нет отелей категории 3 звезды, которые предлагают туры «все включено», и отдых в них сравним с ценами в отели 4 и 5 звезд. Поэтому вернёмся лучше в родную Анталью — 247 евро, в принципе терпимо, жаль только что всего 7 дней и, опять же, не всё включено.

Марокко , Bahia, «City Hotel», 3-я линия, песок, 450 метров до пляжа — 37648 рублей с перелётом за 11 ночей. Нетания, Израиль , «Palace Hotel», 300 метров до пляжа — 81457 за 10 дней и ночей. Дубровник Хорватия , «Adriatica Rooms», 2-я линия, песок/галька, 100 метров до пляжа — 75296 рублей, 10 дней, включая авиабилеты туда-обратно.

Евпатория, Зачем нам берег хорватский, когда есть Крым ? Наш Крым! «Живописный полуостров с множеством обустроенных и диких пляжей, омываемый Черным и Азовским морями». Ялта, Алушта Коктебель ! Выбирай на вкус. Отель «Эдемм», 6 ночей — 17789 рублей. Пансионат «Кар-Даг», 7 ночей — 18500. Без перелета. Однако…

В принципе можно и без моря обойтись, да и загорать не всем полезно. Лучше уж в Австрию , в Вену , в Зальцбург — Моцарт, Дворец Хофбург, Бельведер! Ок. Отель «Mozart Hotel» с 12 июля на 7 ночей — 42723 рублей. А что Париж? А Париж стоит не мессы, а всего лишь денег. Отель «Avenir Montmartre», 9-й округ, с 25 июля до 5 августа, 81357 рублей.

Вытегра — Череповец — В конце концов, можно путешествовать и по родной России-матушке. Есть речные круизы в любую сторону от Москвы . Путешествие на теплоходе «Солнечный Город» по маршруту Москва — Мышкин — Кузино — Горицы — Кижи — Повенец — Сосновец — Сосновец — День на борту — Петрозаводск Углич — Москва обойдется за 13 дней/12 ночей в сумму от 51590 рублей до 87690 рублей в зависимости от выбранной палубы. «В навигацию-2018 на борту будет функционировать футбольное пространство, где каждый желающий может следить за трансляцией матчей Чемпионата мира, а также принимать участие в барных акциях для болельщиков», — зазывают турагентства.

А что, если автобусом? Автобусный тур «Золотые купола России», 5 дней/4 ночи, Маршрут: Москва — Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль Кострома — Иваново — Суздаль — Кидекша — Боголюбово — Владимир — Москва. Музеи и экскурсии по всему маршруту, плюс завтраки-обеды-ужины. И всего-то 14290 рублей. И еще останется с «силуановских» 20 тысяч.

В общем, если хорошо постараться, если очень хорошо постараться, на среднестатистическую пенсию можно отдохнуть и в наших палестинах, и на заморских курортах. А еду, на крайний случай, можно и с собой захватить, огурчики там, помидорчики солёные, яйца варёные. Да, в крайнем случае можно и «автостопом по европам». Но вот какая оказия.

Прежде чем экономить, откладывать на летний отдых и путешествия пенсионеру надо ведь ещё и с государством родным рассчитаться. За те же услуги ЖКХ, например. Сколько останется? А еще надо заботиться о внуках, о чём сказал министр Силуанов. Значит, эту заботу тоже нужно конвертировать в деньги. А если внуков много? Кроме того, необходимо высчитать из 20 тысяч расходы на лекарства (всё-таки медицина у нас ещё не на том уровне, который обещали нам Силуанов и его коллеги по правительству), и на питание. И сколько останется? А еще инфляция, о которой бесхитростно умолчал министр.

Правда, на питании можно экономить. А если увлечься ещё и идеями имматериализма и убить в себе проклятую зависимость к ежеутренним бутербродам с маслом и сыром, а также — к шоколаду, театру и прочим потребительским и духовным излишествам, пенсионер сможет накопить на отдых не только на Анталье, но и на Мальдивах. Если доживёт, конечно.