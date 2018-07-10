«Дом.РФ» аккредитовал проекты Glorax Development

Квартиры в жилых комплексах «Мейн Хаус», «Английская миля», Ligovsky City и Golden City теперь можно приобрести, воспользовавшись ипотечной программой от АО «Дом.РФ»/

Согласно базовым условиям, минимальный первоначальный взнос составляет от 20%, процентная ставка — 9% годовых. Максимальный срок кредитования — до 30 лет. Кроме того, есть ряд других программ, которые подойдут различным категориям покупателей. Так, можно воспользоваться программой «Легкая ипотека», оформив её по двум документам. В этом случае ставка составит 9,5%, а первоначальный взнос — 50%. Максимальный срок кредитования — до 25 лет. Все клиенты, у которых родился второй или третий ребенок, могут воспользоваться «Семейной ипотекой» с господдержкой по рекордной ставке 6%.