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«Дом.РФ» аккредитовал проекты Glorax Development
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«Дом.РФ» аккредитовал проекты Glorax Development 

АСН-Инфо 13 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Квартиры в жилых комплексах «Мейн Хаус», «Английская миля», Ligovsky City и Golden City теперь можно приобрести, воспользовавшись ипотечной программой от АО «Дом.РФ»/
Согласно базовым условиям, минимальный первоначальный взнос составляет от 20%, процентная ставка — 9% годовых. Максимальный срок кредитования — до 30 лет. Кроме того, есть ряд других программ, которые подойдут различным категориям покупателей. Так, можно воспользоваться программой «Легкая ипотека», оформив её по двум документам. В этом случае ставка составит 9,5%, а первоначальный взнос — 50%. Максимальный срок кредитования — до 25 лет. Все клиенты, у которых родился второй или третий ребенок, могут воспользоваться «Семейной ипотекой» с господдержкой по рекордной ставке 6%.
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