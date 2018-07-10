Более половины туристов в Сочи — москвичи

МОСКВА , 10 июл — РИА Новости . Половина отдыхающих на сочинских пляжах — москвичи, на долю которых приходится больше половины (52,7%) продаж авиабилетов в Сочи в текущий летний сезон, сообщает Biletix.

Похожая ситуация складывается и в Крыму . На туристов из Москвы текущим летом приходится 43,7% продаж авиабилетов в Симферополь . За ними идут петербуржцы (11,7%), самарцы, казанцы и красноярцы.

В текущем летнем сезоне стоимость авиаперелетов в Сочи и Крым из российских городов выросла. Средний чек на авиаперелет по внутренним направлениям в Сочи вырос с 9 229 до 9 635 рублей, то есть на 4%, в Симферополь — с 11 185 до 11 994 рублей (+7%). Объем проданных авиабилетов в Сочи из российских городов вырос на 9%, в Крым — на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.