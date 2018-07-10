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«В ближайшее время доходы населения вырастут на 1-2%, не больше»
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«В ближайшее время доходы населения вырастут на 1-2%, не больше» 

ИД «Собеседник» 16 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru узнал, что происходит с реальными зарплатами в России и какую тенденцию стоит ожидать россиянам.
Согласно исследованию HeadHunter, зарплата в частных компаниях в Москве и Санкт-Петербурге перестала расти. Соответствующие данные опубликовал во вторник, 10 июля, РБК. Так, совокупный доход жителей Москвы и области за первое полугодие 2018 года показал нулевую динамику, а доход жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области и вовсе уменьшился на 2%. По словам авторов исследования, это связано с тем, что Москва и Петербург быстрее других регионов восстановились после кризиса, поэтому их экономика сейчас стабилизировалась, тогда как остальная Россия только начинает их догонять.
Максимальный рост зарплат исследователи зафиксировали на Северном Кавказе (+13%). В лидеры также выбились Центральный (+7%), Северо-Западный (+7%) и Сибирский (+6%) федеральные округа. Средний рост зарплат составил 4,3%.
Директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова в разговоре с Sobesednik.ru отметила, что в России средняя заработная плата действительно имеет тенденцию к росту:
— Она растет в реальном выражении, но в наблюдаемом сегменте экономики.
Однако, по словам Овчаровой, исследование HeadHunter не репрезентативно для города и для России в целом:
— Оно репрезентативно только для определенных секторов экономики. Экономика состоит из наблюдаемого сектора и ненаблюдаемого сектора. Мы знаем, что в ненаблюдаемом секторе находится примерно треть фонда оплаты труда. Поэтому тенденция разная. В наблюдаемом сегменте в среднем по стране зарплата растет.
Росстат между тем в своей статистике утверждает, что зарплаты россиян в реальном выражении увеличились на 9%. Показатели Росстата могут быть выше из-за того, что служба учитывает в своей статистике не только частные, но и государственные компании.
Эксперт подтвердила, что в государственных компаниях зарплата растет быстрее, чем в частных:
— Вопрос возникает в том, что вы считаете частной компанией. «Газпром» в вашем понимании частная или государственная компания? Если мы говорим о структурах с госучастием, то в них сейчас зарплата растет быстрее, чем в структурах без государственного участия, — объяснила Овчарова.
Директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон в разговоре с Sobesednik.ru подчеркнул, что ситуацию с зарплатами в стране действительно можно определять по данным Росстата:
— Никаких других данных ни у кого нет. Если вам кто-то говорит, что у него есть другие данные для всей экономики, то вы ему можете не верить. Для конкретной компании у человека могут быть другие данные — какая у него зарплата, он знает лучше, чем Росстат.
Дальнейшая динамика заработной платы будет зависеть от условий для развития бизнеса и, в частности, от инвестиционных условий, уверена Лилия Овчарова:
— Пока что они не выглядят очень благоприятными для нашей страны. Я думаю, в ближайшее время нас ждет медленный экономический рост, медленный рост доходов на уровне 1–2% в реальном выражении, не больше, потому что каких-то драйверов для более высокого темпа роста я не вижу.
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