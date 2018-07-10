Татсоцбанк запустил новые программы автокредитования

В рамках предложения «Семейное решение» (действует для клиентов с детьми) заемщик может оформить кредит на покупку нового отечественного или иностранного автомобиля по ставке от 10,5% до 11,5% годовых. По тарифу «Статус Премиум» ссуда выдается на приобретение новой иномарки по ставке от 11% до 11,5% годовых.

Для получения займа заемщику потребуется внести минимум 20% собственных средств от стоимости нового ТС по программе «Семейное решение» и 30% — по предложению «Статус Премиум». Максимальная сумма кредита варьируется от 1,6 млн до 6 млн рублей в зависимости от выбранной программы. Ссуда может быть выдана на срок от двух до пяти лет. Оформление полиса каско обязательно.

При использовании приобретаемой машины в качестве такси или для учебной езды, а также если автомобиль относится к категории «грузовой», процентная ставка будет увеличена на 2 п. п. На 0,5 п. п. вырастет процент по кредиту, если заемщик является индивидуальным предпринимателем.

Продуктовый виджет

По тарифу «Семейное решение» процентная ставка будет увеличена на 1 п. п. при подтверждении дохода справкой по форме банка (сумма кредита при этом не может превышать 700 тыс. рублей), по программе «Статус Премиум» процентная ставка будет увеличена на 2 п. п. при получении кредита без согласия супруга (-и).

Кредит выдается заемщикам с постоянной регистрацией и работой в Казани или иных населенных пунктах Республики Татарстан . Также до оформления ссуды с заемщика взимается единовременный платеж в размере 1 тыс. рублей в региональную общественную организацию «Татарстанское республиканское объединение ветеранов безопасности дорожного движения».