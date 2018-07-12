Как в российских регионах взимают курортный сбор

Например, в Ставропольском крае , где самая высокая ставка — 50 рублей с человека в сутки, есть случаи отказа отдыхающих платить. За два месяца там собрали 38 из расчетных 150 миллионов рублей за год, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР) . По некоторым экспертным данным, почти три процента пока отказались платить. Средняя продолжительность отдыха — 10 дней. Получается, турист должен выложить не менее 500 рублей. Для семьи эта сумма будет еще выше.

За отказ платить туриста могут оштрафовать на 500-2000 рублей. Для юрлиц ставка выше — от 5 до 15 тысяч. Административные протоколы в Ставрополье составлены уже примерно на 100 отдыхающих. Как пояснил «РГ» министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев , ставка сбора была определена как минимальная планка из расчета затрат на проекты по развитию туристской инфраструктуры. «Мы посчитали, чтобы это минимально сказывалось на цене путевки в разрезе средней продолжительности проживания. Получилось менее процента», — уточнил он.

Взимание штрафов предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях, в который были внесены изменения. Льготники, включая детей до 18 лет, налог не платят. «Каждый месяц мы видим сокращение на треть числа людей, которые не платят». Это болезнь переходного периода, добавляет Трухачев.

Алтайском крае сумма сбора меньше — 30 рублей в сутки. По данным местных властей, особых проблем не возникает. В Белокурихе за два месяца действия эксперимента собрано более 4 миллионов рублей.

Краснодарском крае налог и вовсе 10 рублей в сутки. Причем сбор перенесли из-за чемпионата мира по футболу — до 16 июля. В Крыму эксперимент начнут не раньше 1 мая 2019 года. «Мы получили большое количество обращений от отелей, санаториев с просьбой не вводить его сейчас, — рассказал министр курортов и туризма РК Вадим Волченко . — Есть и неурегулированные моменты по администрированию сбора».

О пробелах говорят и эксперты. Например, сбор нельзя оплатить по карте, некоторым отельерам непонятен механизм перечисления налога. «Предполагается, что деньги будут поступать на счета фондов. Но лучше бы администрированием сбора занималась налоговая, — рассказал „РГ“ вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов . — И почему сбор взимать должны только отели? Получается, частники продолжают работать полулегально».

Не стоит забывать, что для туристов, отдыхающих в гостиницах категории «эконом» и «эконом плюс», те же 500 рублей за десять дней — большие деньги. «А оглядываясь на опыт зарубежных курортов, взимающих турналоги, надо помнить, что это курорты, где хороший спрос. Наши же курорты пока не заполнены в низкий сезон», — резюмировал эксперт.

Кстати, в Краснодарском крае, в отличие от других регионов, где уже взимают курортный сбор, деньги планируют собрать в первый день приезда отдыхающих в регион. А не в последний. В момент заезда в отель деньги у туриста точно есть.