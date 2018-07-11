Коллекторы узнают должников по голосу

Коллекторы смогут узнать должников по голосу

В 2019 году коллекторам будет предоставлен доступ к Единой биометрической системе (ЕБС), пишут Известия со ссылкой на близкий к ЦБ источник. Таким образом, взыскатели смогут опознавать должников по голосу. Эту информацию подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией.

При телефонном разговоре с коллектором голосовой слепок должника будет проходить проверку по ЕБС, отмечает Газета.ру . Эксперты считают, что нововведение упростит процесс взыскания долга и убережет добросовестных граждан от ошибочных звонков, пишет Ura.ru.

Напомним, с 1 июля 2018 года банки начали собирать биометрические данные россиян в своих отделениях. Со следующего года кредитные организации будут передавать коллекторам собранные данные при продаже долгов, сообщает RT.