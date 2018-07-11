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Коллекторы получат биометрические данные россиян
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Банки поделятся биометрическими данными россиян с коллекторами 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
В 2019 году коллекторы получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) и смогут идентифицировать должников по голосу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на близкий к Центробанку источник и двух банкиров.
Уточняется, что кредитные организации, продавая долги коллекторам, станут передавать и биометрические данные для сверки при взыскании. Сами коллекторы не будут собирать такую информацию.
Опрошенные изданием эксперты утверждают, что это поможет сократить процент ошибок со стороны коллекторов при осуществлении контакта с должниками по телефону.
«Благодаря новации стоит ждать прекращения звонков взыскателей добросовестным гражданам, по ошибке попавшим в коллекторские базы», — считает начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий.
Российские банки начали собирать биометрические данные клиентов в рамках реализации проекта по их удаленной идентификации. Любой клиент банка сможет один раз зарегистрироваться, предоставив фотографию и запись голоса. После этого его данные попадут в Единую биометрическую систему, и клиент сможет работать с кредитным учреждением удаленно, не посещая офис. В дальнейшем метод можно внедрить в здравоохранение, образование и оказание государственных и медицинских услуг.
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