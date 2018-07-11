Коллекторы получат биометрические данные россиян

Банки поделятся биометрическими данными россиян с коллекторами

В 2019 году коллекторы получат доступ к Единой биометрической системе (ЕБС) и смогут идентифицировать должников по голосу. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на близкий к Центробанку источник и двух банкиров.

Уточняется, что кредитные организации, продавая долги коллекторам, станут передавать и биометрические данные для сверки при взыскании. Сами коллекторы не будут собирать такую информацию.

Опрошенные изданием эксперты утверждают, что это поможет сократить процент ошибок со стороны коллекторов при осуществлении контакта с должниками по телефону.

«Благодаря новации стоит ждать прекращения звонков взыскателей добросовестным гражданам, по ошибке попавшим в коллекторские базы», — считает начальник управления стратегий взыскания Бинбанка Станислав Витвицкий.

Российские банки начали собирать биометрические данные клиентов в рамках реализации проекта по их удаленной идентификации. Любой клиент банка сможет один раз зарегистрироваться, предоставив фотографию и запись голоса. После этого его данные попадут в Единую биометрическую систему, и клиент сможет работать с кредитным учреждением удаленно, не посещая офис. В дальнейшем метод можно внедрить в здравоохранение, образование и оказание государственных и медицинских услуг.