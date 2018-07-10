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В Москве и Санкт-Петербурге остановился рост зарплат
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HeadHunter сообщил об остановке роста зарплат в двух столицах 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: ТАСС
Речь идет о ситуации в частных компаниях в первом полугодии 2018 года.
В Москве и Петербурге в частных компаниях в первом полугодии 2018 года остановился рост зарплат, следует из обзора HeadHunter, который оказался в распоряжении РБК. Совокупный доход (зарплаты в номинальном выражении плюс бонусы) работников в Москве и Московской области показал нулевую динамику по данным на конец июня по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в Петербурге и Ленинградской области он сократился на 2%.
Максимальный прирост зарплат был отмечен в Северо-Кавказском округе (плюс 13%). В число лидеров по росту также вошли Центральный и Северо-Западный (оба по 7%), Сибирский (6%), Приволжский (5%) и Южный (4%) федеральные округа.
В целом в первой половине 2018 года зарплаты в российских компаниях практически не изменились, указывают эксперты HeadHunter. Это может быть связано со стабилизацией экономики и сезонностью, полагает директор департамента аналитических бизнес-решений компании Наталья Данина.
«Главное изменение связано с небольшим ростом зарплат в регионах при нулевой динамике в Москве и Санкт-Петербурге, что нетипично для рынка», — сказала она.
Когда остальные регионы еще переживали кризис, Москва и Петербург восстанавливались и выходили на докризисный уровень деловой активности, сказала РБК Данина.
«Результаты первого полугодия демонстрируют, что сейчас регионы в стадии оживления и роста, в то время как в этих городах экономика уже стабилизировалась и вышла на состояние плато», — сказала она.
Номинальные зарплаты россиян за январь — май 2018 года увеличились на 11,5% по сравнению с тем же периодом годом ранее, а реальные — на 9%, следует из предварительных оценок Росстата. Высокие темпы роста зарплат связаны с повышением зарплат бюджетников согласно майским указам президента 2012 года. Номинальные зарплаты россиян в январе выросли на 13,4%, в феврале — на 12,9%, в марте — на 11,3%. По прогнозу Минэкономразвития, номинальный рост зарплат по итогам 2018 года составит 9%, реальный (с поправкой на инфляцию) — 6,3%.
Расхождение в показателях можно объяснить тем, что Росстат учитывает зарплаты в госсекторе, а HeadHunter, как уточнили РБК в компании, исследует состояние зарплат в частном секторе. При этом основной вклад в высокие темпы роста зарплат в первой половине 2018 года внесли именно зарплаты бюджетников.
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