Должникам по алиментам хотят снизить штрафы

Сейчас на того, кто вовремя не выплачивает алименты, могут подать в суд. И тогда придется еще платить пени в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Соответствующая норма прописана в Семейном кодексе.

Внесенный в Госдуму законопроект, как уточняется в пояснительной записке, предполагает, что "размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может быть уменьшен судом с учетом материального и семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты".

Инициатива появилась после того, как в адрес депутатов стали поступать обращения от недовольных родителей. При существующей системе штрафных санкций за год может набежать почти 200 процентов неустойки. Порой сумма штрафов превышает основной долг, и человек все равно не может его выплатить. А ребенок так и не дождется положенных ему денег.