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Должникам по алиментам хотят снизить штрафы
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Должникам по алиментам хотят снизить штрафы 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сейчас на того, кто вовремя не выплачивает алименты, могут подать в суд. И тогда придется еще платить пени в размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Соответствующая норма прописана в Семейном кодексе.
Внесенный в Госдуму законопроект, как уточняется в пояснительной записке, предполагает, что "размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может быть уменьшен судом с учетом материального и семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты".
Инициатива появилась после того, как в адрес депутатов стали поступать обращения от недовольных родителей. При существующей системе штрафных санкций за год может набежать почти 200 процентов неустойки. Порой сумма штрафов превышает основной долг, и человек все равно не может его выплатить. А ребенок так и не дождется положенных ему денег.
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