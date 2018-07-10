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Вылет сборной России не снизил интерес россиян к ЧМ-2018
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Вылет сборной России не снизил интерес россиян к ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 10 часов назад
Поражение сборной России от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2018​ не снизил интерес россиян к турниру. По итогам опроса всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), трансляции матчей 69 процентов респондентов. При этом, до игры между россиянами и хорватами за трансляциями матч следили 66 процентов респондентов.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 июля среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет с помощью телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.
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