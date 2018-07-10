Вылет сборной России не снизил интерес россиян к ЧМ-2018

Поражение сборной России от Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира-2018​ не снизил интерес россиян к турниру. По итогам опроса всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ), трансляции матчей 69 процентов респондентов. При этом, до игры между россиянами и хорватами за трансляциями матч следили 66 процентов респондентов.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 июля среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет с помощью телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,5 процента.

Как попасть на чемпионат мира по футболу // Все о чемпионате мира-2018 по футболу // Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ