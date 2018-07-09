«Вэббанкир» проанализировала поведение заемщиков в городах проведения ЧМ

Компания «Вэббанкир» проанализировала поведение заемщиков в городах проведения Чемпионата мира по футболу. Согласно исследованию, в среднем во время проведения мундиаля клиенты занимали 7,2 тыс. рублей на срок до 20 дней, что на 35% меньше, чем в аналогичные даты 2017-го. Процент одобрения займов вырос на 10 процентных пунктов и достиг в среднем 62%.

Санкт-Петербурга и «Чаще всего займы одобряют жителям Москвы Калининграда — в 67, 64 и 62% случаев соответственно. Реже всего — Волгограда Самары (53%). Самые дисциплинированные заемщики живут в Москве (дефолты допускают лишь 9,4%), в Санкт-Петербурге (12,4%) и в Калининграде (13,8%). Напротив, кредитная дисциплина часто хромает у жителей Ростова-на-Дону: просрочку в этих городах допускают более 16,5% клиентов. В среднем по стране этот показатель составляет 15,3%. За год он улучшился почти на два процентных пункта», — отмечается в сообщении.

Продуктовый виджет

По данным «Вэббанкира», средний указанный доход заемщика составляет 45 тыс. рублей. Ожидаемо самый высокий доход зафиксирован у жителей Москвы (52,8 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (46,4 тыс. рублей) и Екатеринбурга (40,4 тыс. рублей). Самый низкий уровень доходов у заемщиков из Саранска — в среднем 31 тыс. рублей.

Работники муниципальных и государственных организаций оформляют займы в среднем в три раза реже сотрудников частных компаний. Большинство заемщиков — 72% — наемные сотрудники.