«Вэббанкир» проанализировала поведение заемщиков в городах проведения ЧМ 

Компания «Вэббанкир» проанализировала поведение заемщиков в городах проведения Чемпионата мира по футболу. Согласно исследованию, в среднем во время проведения мундиаля клиенты занимали 7,2 тыс. рублей на срок до 20 дней, что на 35% меньше, чем в аналогичные даты 2017-го. Процент одобрения займов вырос на 10 процентных пунктов и достиг в среднем 62%.
«Чаще всего займы одобряют жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда — в 67, 64 и 62% случаев соответственно. Реже всего — Волгограда и Самары (53%). Самые дисциплинированные заемщики живут в Москве (дефолты допускают лишь 9,4%), в Санкт-Петербурге (12,4%) и в Калининграде (13,8%). Напротив, кредитная дисциплина часто хромает у жителей Ростова-на-Дону: просрочку в этих городах допускают более 16,5% клиентов. В среднем по стране этот показатель составляет 15,3%. За год он улучшился почти на два процентных пункта», — отмечается в сообщении.
Продуктовый виджет
По данным «Вэббанкира», средний указанный доход заемщика составляет 45 тыс. рублей. Ожидаемо самый высокий доход зафиксирован у жителей Москвы (52,8 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (46,4 тыс. рублей) и Екатеринбурга (40,4 тыс. рублей). Самый низкий уровень доходов у заемщиков из Саранска — в среднем 31 тыс. рублей.
Работники муниципальных и государственных организаций оформляют займы в среднем в три раза реже сотрудников частных компаний. Большинство заемщиков — 72% — наемные сотрудники.
«Больше всего пенсионеров, пользующихся займами, проживают в Москве и Калининграде — 5,7 и 5,5% от общего числа заемщиков. Эти же города являются лидерами по доле студентов — 3,8 и 3,4%. Наименее активны пенсионеры в Екатеринбурге и Самаре, где их доля составляет менее 3%. А студенты реже всего занимают в Сочи —0,6%. Традиционно основные цели займа — ремонт и личные нужды. Зато третье место в Москве и Санкт-Петербурге занимают подарки. В других городах тройку лидеров закрывают лекарства. Среди других популярных целей в порядке убывания — крупная покупка, ремонт автомобиля и отдых», — заключили в компании.