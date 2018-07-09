Почему россияне тратят все больше денег на туризм

Эксперты подсчитали: отдых в российском пансионате в течение двух недель стоит 26 тысяч рублей, а зарубежная поездка, например, двухнедельный тур в Греции — 51 тысячу рублей на человека. При этом средняя цена одного квадратного метра жилья составляет более 53 тысяч рублей. Подержанная иномарка обходится примерно в 600 тысяч рублей, а новая — в 907 тысяч рублей.

"Туризм является одним из эффективных способов повышения качества жизни. Его востребованность обусловлена доступной ценой и быстрым получением желаемого результата", — говорит генеральный директор компании «ФинЭкспертиза» Нина Козлова . Также к способам повышения качества жизни можно отнести приобретение автомобиля или абонемента на обслуживание в частной медицинской клинике. Но они стоят гораздо дороже и потому приобретаются реже, добавляет она.

Олег Чернозуб. Когда человек не имеет финансовой возможности позволить себе все способы повышения качества жизни, он вынужден выбирать. Но единого рецепта для всех нет. «Поэтому один человек будет жить в очень скромном жилье, но каждый год ездить в дорогой отпуск, а другой, с такими же точно доходами, напротив, годами будет копить на лучшее жилье, отказывая себе во всем», — отмечает ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ

Тем не менее в России туризм за последнее десятилетие уже стал неотъемлемой частью повышения качества жизни. Как показывают различные исследования, даже снижение благосостояния кардинально не меняет эти предпочтения, отмечает профессор Российского экономического университета им. Плеханова Елена Джанджугазова. В прошлом году туристическая отрасль выросла на 20 процентов, продажи легковых автомобилей — на 11,9 процента, а рынок медицинских услуг — всего на 0,4 процента, добавляет Нина Козлова.

Больше всего на санаторно-оздоровительные услуги тратят жители Московской и Псковской областей — в среднем по 207 рублей в месяц на одного человека, а также Оренбургской области — 150 рублей и Пермского края — 141 рубль.

За последнее десятилетие путешествия и отдых, особенно летом, стали неотъемлемой частью жизни россиян.

Россия и ОАЭ взаимно отменяют визы

Денис Мантуров. Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований, сообщил глава минпромторга

На заседании межправительственной российско-эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству министр сообщил, что подписание соглашения создаст дополнительные благоприятные условия для развития деловой мобильности и увеличения турпотока между странами. Ранее был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере туризма.

"В последние годы ОАЭ укрепили свои позиции на фоне ограничений на отдых в Турции Египте . Россияне все больше едут туда, когда здесь холодно. В ОАЭ предлагают широкую линейку турпродуктов, в том числе, для семей с детьми. Туда едут на шопинг. Кроме того, у ОАЭ есть свои авиаперевозчики, это позволяет выстраивать гибкую ценовую политику по турам. Важно, что и из ОАЭ в Россию турпоток растет. К нам они едут с деловыми, медицинскими, спортивными целями", — заметил вице-президент РСТ.

По данным минпромторга, турпоток из России в ОАЭ в прошлом году вырос более чем на 50 процентов — до 750 тысяч человек.

Вклад россиян в экономику ОАЭ, по экспертным оценкам, превысил 2,3 миллиарда долларов. С февраля 2017 года россияне могут бесплатно получать визы ОАЭ по прибытии сроком на 30 дней с возможностью продления еще на 30 дней.

Подготовила Алена Узбекова