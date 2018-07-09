30 тысяч жителей Башкирии — потенциальные банкроты

По состоянию на 1 июля в Башкирии проживают более 30 тысяч человек, которые соответствуют признакам банкротства. По данным Национального бюро кредитных историй, по этому показателю республика вошла в десятку среди субъектов РФ

Согласно исследованию, среди задолженностей физических лиц 68% занимают потребительские кредиты. Автокредиты составляют 8% от общей доли, а долги по кредитным картам — 7%. Микрозаймы составляют 4,3% от общей структуры задолженностей, ипотека — 2,2%. Банкротами при этом следует считать тех граждан, чей платеж просрочен на сумму более 500 тысяч рублей.

С начала года в России число потенциальных граждан-банкротов увеличилось на 4%. При этом в Башкирии этот показатель, наоборот, уменьшился на 5%. Среди городов-должников лидирует Москва , там проживает около 55 тысяч потенциальных банкротов. Следом идут Московская область (54,6 тысяч человек) и Краснодарский край (34 тысячи человек). Республика заняла 8 место в общем списке.

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