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30 тысяч жителей Башкирии — потенциальные банкроты
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30 тысяч жителей Башкирии — потенциальные банкроты 

ГОРОБЗОР.РУ 18 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
По состоянию на 1 июля в Башкирии проживают более 30 тысяч человек, которые соответствуют признакам банкротства. По данным Национального бюро кредитных историй, по этому показателю республика вошла в десятку среди субъектов РФ.
Согласно исследованию, среди задолженностей физических лиц 68% занимают потребительские кредиты. Автокредиты составляют 8% от общей доли, а долги по кредитным картам — 7%. Микрозаймы составляют 4,3% от общей структуры задолженностей, ипотека — 2,2%. Банкротами при этом следует считать тех граждан, чей платеж просрочен на сумму более 500 тысяч рублей.
С начала года в России число потенциальных граждан-банкротов увеличилось на 4%. При этом в Башкирии этот показатель, наоборот, уменьшился на 5%. Среди городов-должников лидирует Москва, там проживает около 55 тысяч потенциальных банкротов. Следом идут Московская область (54,6 тысяч человек) и Краснодарский край (34 тысячи человек). Республика заняла 8 место в общем списке.
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