Интерпромбанк запустил кредит наличными 

Интерпромбанк предлагает оформить кредит «Наличными». В рамках нового продукта заемщики могут получить от 45 тыс. до 500 тыс. рублей на неотложные нужды под 11—23% годовых. Срок финансирования ограничен пятью годами. Залог и поручительство не требуются. Личное страхование оформляется по желанию клиента и не влияет на размер процентной ставки.
Кредит могут получить заемщики в возрасте от 21 года до 57 лет для женщин и до 62 лет для мужчин, имеющие постоянную или временную (не менее срока действия кредита) регистрацию в Москве и Московской области. Стаж работы на последнем месте должен составлять не менее трех месяцев, общий — не менее одного года. Кроме того, обязательным условием является наличие у заемщика за последние 12 месяцев действующего или погашенного кредита (кроме кредитной карты) сроком не менее шести месяцев на сумму не менее 100 тыс. рублей.
«У банка по всем кредитным продуктам установлен практически одинаковый и довольно широкий диапазон ставок, который не дает в полной мере оценить выгодность того или иного кредита для клиента, и кредит «Наличными» не стал исключением. В качестве преимуществ предложения можно отметить лояльные требования к пакету документов и отсутствие требований по страхованию и обеспечению. Несмотря на то, что кредит доступен клиентам с «улицы», требование о наличии кредита за последний год значительно сужает круг потенциальных заемщиков», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.