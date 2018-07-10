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Проценты по кредитам перейдут по наследству
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Проценты по кредитам перейдут по наследству 

Рамблер 2 часа назад
Верховный суд России признал проценты по кредитам «бессмертными», сообщает «Московский комсомолец».
Не так давно ВС постановил, что банки могут начислять проценты по кредитам уже умерших людей, даже несмотря на то, что их родственники еще не вступили в наследство.
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Дело москвича касалось процентов, которые один из коммерческих банков начислял на 120-тысячный кредит его отца, скончавшегося через год после займа. Проценты «капали» в течение шести месяцев, которые потребовались на вступление в наследство, хотя в разговоре с сотрудниками кредитной организации мужчина получил обещание, что этого не произойдет.
Получив завещанное, москвич тут же погасил сумму, не отданную отцом, 96,5 тысячи рублей, тогда же узнав, что должен еще 11,5 тысячи. Решить вопрос с банкирами не удалось, почему мужчина и подал в суд.
Первая инстанция, Измайловский райсуд, встала на сторону банка, апелляционная, Мосгорсуд, на сторону истца, а высшая, Верховный суд, подтвердила решение первой, признав кредитные обязательства не «умирающими».
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