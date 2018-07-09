Тяжелая жизнь. Почему одолжить деньги до заплаты станет сложнее

С начала 2018 года Банк России выявил 64 лжебанка, что в четыре раза больше показателя за весь прошлый год. Также регулятор обнаружил 1300 «черных кредиторов», что сопоставимо с числом закрытых за весь прошлый год нелегальных МФО — в 2017 году ЦБ выявил 1344 такие организации.

Теневой спрос

Рост числа структур, которые оказывают населению нелегальные финансовые услуги, обусловлен, главным образом, наличием спроса. По cостоянию на первый квартал 2018 года число заемщиков в системе (пользователей услуг) превышало 8 млн человек. Ежегодный рост числа заемщиков превышает 60%.

В первую очередь это объясняется сокращением банковского сегмента — как в целом, так и с точки зрения территориального присутствия, а населению между тем требуются средства для текущих нужд.

Кроме того, для физических лиц МФО — одна из последних возможностей исправить свою кредитную историю. Для остающихся с лицензией банков введены жесткие нормативные требования по созданию резервов по розничным кредитам. И, конечно, эти банки вряд ли будут конкурировать с МФО за клиентов-заемщиков. Экономически банкам не выгодно выдавать кредиты на сумму до 100 000 рублей, а клиентам с доходами в месяц до 35 000 рублей выдать больше 100 000 рублей рискованно.

Модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы высокорискованным сегментам заемщиков. У МФО растут не только совокупные объемы выдач, но и средние суммы займов. В 2017 год портфель микрофинансовых организаций увеличился на 28% (113 млрд рублей) при росте объемов выдачи на 32% (на 256 млрд рублей). Количество действующих договоров выросло на 24,5% (на 6,6 млн). Средняя сумма займа за 2017 год увеличилась на 36% в сегменте кредитования физических лиц и более чем в два раза — в сегменте малого и среднего бизнеса.

Нужно учесть, что для рынка МФО характерна низкая концентрация (топ-50 консолидирует порядка 75% рынка), что является свидетельством более конкурентной среды и снижает риск существенного ухудшения ситуации на рынке из-за дефолта одного или нескольких крупных игроков.

Займы МФО вполне могут стать альтернативой банковским продуктам в первую очередь для МСБ и в потребительском сегменте. Наблюдается значительное развитие спроса на среднесрочные потребительские микрозаймы (Installments). Здесь объем выдач в 2017 году увеличился на 69% при росте портфеля на 39%.

По оценкам НРА, рынок микрозаймов в 2018 году может вырасти на 30%, как и в прошлом году. Но рост этот будет обеспечен за счет совершенно определенного сегмента рынка.

Токсичные займы

Количество жалоб на деятельность микрофинансовых организаций в 2017 году выросло на 6,7% — до 12 900 обращений, правда, более половины из них пришлось на жалобы на взыскание.

Неудивительно, что ЦБ усиливает регуляторные ограничения на рынке МФО. Необходимость 100% резервирования с 91 дня по PDL-займам (pay-day-loans, займы до зарплаты), применение с начала 2018 года повышающего коэффициента (10%) по PDL — вот некоторые меры по усилению регулирования, которые уже введены или пока вводятся.

После 1 июля, когда заработают новые ограничения для ставок по займам, компании сегмента PDL столкнутся со снижением рентабельности деятельности. Они могут начать поэтапно сокращать долю таких займов в своих портфелях, переходя в сегмент Installment. Один из вопросов, ответ на который им придется найти — это вопрос срочности их обязательств и риски разрывов ликвидности. Для более длинных по срокам выдач займов им придется искать новые источники пассивов.

Несмотря на растущий спрос, на рынке МФО нет свободной ликвидности, чтобы существенно наращивать объемы выдачи. Сказывается активное развитие банковского сектора в части выпуска новых кредитных карт — за 10 месяцев 2017 года количество выданных карт превысило показатель за предыдущий год на 45,6%.

Нужно отметить, что регуляторные изменения коснулись наиболее токсичного с социальной точки зрения сегмента PDL. Потребительские займы, займы МСБ, займы под залог недвижимости или иных видов обеспечения — участников этих сегментов нововведения не коснулись. Тем не менее им также придется вносить коррективы в свою работу. Потребуются ресурсы на перенастройку систем и бизнес-процессов, адаптацию сотрудников к новым продуктам, рекламу этих продуктов.

Под давлением внешних факторов маржинальность сегмента МФО снижается, растут операционные расходы и требования к капиталу ввиду необходимости дорезервирования. Новые регуляторные изменения снизят доходность бизнеса, но, скорее всего, некритично. Многие крупные игроки, за исключением неэффективных, к новым ограничениям должны приспособиться. А вот выдача «займов до зарплаты» станет нерентабельной. Консолидация этого сегмента в таких условиях неизбежна.

Время перемен

Ряд микрофинансовых организаций покинут рынок уже в этом году ввиду невозможности расплатиться с кредиторами или перейти в сегмент легальных кредиторов.

Причем доступность МФО снизится в первую очередь в регионах и небольших населенных пунктах. Локальные игроки просто не способны оперативно перестроить свои бизнес-модели, а тем более полностью стать онлайн-компаниями. Ужесточение регулирования может стать причиной роста серого рынка МФО.

Смогут ли оставшиеся участники рынка выполнять требования к финансовой устойчивости и надежности, пройти непростой путь от компаний, которые выдавали займы всем подряд, до финтех-компаний с современными системами скоринга, станет понятно уже в ближайшее время.

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