Алмазэргиэнбанк предлагает вклад «Зарплата плюс»

Алмазэргиэнбанк ввел сезонный вклад «Зарплата плюс».

Оформить вклад можно с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «АЭБ Онлайн».

Сумма первоначального взноса — от 1 001 рубля. Срок — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 4,25% годовых. Пополнение возможно. Проценты выплачиваются в конце срока.

Продуктовый виджет

«Условия договора предусматривают возможность частичного снятия до суммы неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. При досрочном расторжении договора выплата процентов осуществляется по ставке вклада «До востребования»», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.

Предложение действительно по 30 сентября.