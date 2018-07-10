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Алмазэргиэнбанк предлагает вклад «Зарплата плюс»
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Алмазэргиэнбанк предлагает вклад «Зарплата плюс» 

Банки.ру 2 часа назад
Алмазэргиэнбанк ввел сезонный вклад «Зарплата плюс».
Оформить вклад можно с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «АЭБ Онлайн».
Сумма первоначального взноса — от 1 001 рубля. Срок — шесть месяцев. Процентная ставка составляет 4,25% годовых. Пополнение возможно. Проценты выплачиваются в конце срока.
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«Условия договора предусматривают возможность частичного снятия до суммы неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада. При досрочном расторжении договора выплата процентов осуществляется по ставке вклада «До востребования»», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Юлия Прошина.
Предложение действительно по 30 сентября.
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