«Закон принят в пользу дольщиков, чтобы убрать с рынка мошенников»

«Закон принят в пользу людей, чтобы убрать с рынка мошенников. Они же тоже вроде строители, вроде в заделе у них дома, а построить ничего не могут. Зачем они нужны вообще? А потом правительства субъектов решают проблемы этих горе-строителей, которые либо эффективность свою посчитать не могут, либо своровали эти деньги. Средства на окончание строительства выделяются из бюджетов регионов. Почему обычный налогоплательщик должен отвечать за нерадивых строителей, которые не выполнили своих обязательств перед дольщиками?

Люди уже устали платить свое последнее, брать кредиты, отдавать кому-то. А потом им рассказывают: „Извините, у нас не получилось, мы неправильно посчитали“. Если компания не способна, попросту говоря, страховой фонд создать, то тогда пусть идет на подряд к тому застройщику, который способен это сделать, взять на себя риски перед людьми за то, что собирает деньги за незаконченный объект. Если банки будут генеральными подрядчиками или застройщиками, те, кто не способен нести ответственность перед людьми, то пусть они работают на банки в качестве подрядчиков. Ведь мы с вами понимаем, что банки сами строить не будут, они все равно будут выбирать строительную организацию.

Для крупных компаний, которые ведут строительство на свои деньги или на банковские кредиты, новый закон по сути ничего не меняет. А вот небольшие компании или так называемые девелоперы теперь должны будут внести определенную сумму, держать эти деньги на специальных эскроу-счетах в уполномоченных банках. Чтобы, если застройщик „пролетел“ и не может завершить жилой дом, был определенный объем средств, который будет возвращен людям. Все просто. Да, будет, конечно, падение объемов строительства жилья на какое-то время, но потом все нормализуется.